Lengyelország Ukrajna Dobrev Klára

Tegnap Ukrajna, ma Lengyelország, holnap mi, magyarok lehetünk a következők

2025. szeptember 10. 08:39

Még ennél is szörnyűbb, hogy nem ismerhetjük meg azokat az aktákat, amelyekkel Putyin Orbánt és Szijjártót fogja.

2025. szeptember 10. 08:39
Dobrev Klára
Dobrev Klára
Facebook

„Tegnap Ukrajna, ma Lengyelország, holnap mi, magyarok lehetünk a következők – higgyétek el, Putyinnak mindegy. A mai reggeli hírek szerint ellenséges orosz katonai drónok sértették meg Lengyelország légterét. A lengyel légierő lelőtte azokat, majd azonnal értesítette a NATO-t.

Az orosz katonai drónok nem véletlenül lépték át a határt, olyan mélyen hatoltak be az országba, hogy Varsói repülőteret is le kellett zárni, a város felett repülési tilalmat elrendelni, nehogy tragédia történjen.

A lengyelek, baltiak régóta figyelmeztetnek mindenkit. Putyin agresszióját meg kell állitani, különben senki sem lesz biztonságban itt Kelet-Európában.
Nincs az a smúzolás, nincs az a behódolás Orbánéktól, ami megállítana egy ilyen véreskezű diktátort. Amit Putyin el akar venni, azt el is veszi. A legszörnyűbb, hogy a magyar kormány ezt pontosan tudja. De ami még ennél is szörnyűbb, hogy mi, magyarok nem ismerhetjük meg azokat az aktákat, amelyekkel Putyin Orbánt és Szijjártót fogja. Mert biztosan van ilyen, önszántából senki nem olyan ostoba, hogy odadobja egy agresszornak a saját országát.

És épp ezért kell leváltani őket. Ha ők mennek, akkor nekünk marad az Európai Unió és a NATO, az a két természetes a szövetségünk, amelyik képes megvédeni a magyarokat.”

Nyitókép: Dobrev Klára Facebook-oldala

 

Upuaut
2025. szeptember 10. 08:47
Nem merd még egyszer magyarnak nevezni magad, te bolgár szörnyszülött! Ne volt semmi szándékos. A pánikolásra meg annyit, hogy jobban jártunk volna, ha nem háborúval reagálunk Kassa bombázására. Máig nem tudni biztosan kik voltak. Az egyik verzió az, hogy az oroszok a szlovák uralom alatt lévő Losoncot akarták bombázni, csak elkúrták.
Válasz erre
0
0
counter-revolution
2025. szeptember 10. 08:43
Klara Petrova Dobreva, a nagy magyar. :DDDD
Válasz erre
5
0
szilvarozsa
2025. szeptember 10. 08:41
Mi magyarok? Ne bassz már!
Válasz erre
2
0
gullwing
2025. szeptember 10. 08:41
Te csak Bulgáriáért aggódjál komcsi tehén...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!