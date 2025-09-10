„Tegnap Ukrajna, ma Lengyelország, holnap mi, magyarok lehetünk a következők – higgyétek el, Putyinnak mindegy. A mai reggeli hírek szerint ellenséges orosz katonai drónok sértették meg Lengyelország légterét. A lengyel légierő lelőtte azokat, majd azonnal értesítette a NATO-t.

Az orosz katonai drónok nem véletlenül lépték át a határt, olyan mélyen hatoltak be az országba, hogy Varsói repülőteret is le kellett zárni, a város felett repülési tilalmat elrendelni, nehogy tragédia történjen.

A lengyelek, baltiak régóta figyelmeztetnek mindenkit. Putyin agresszióját meg kell állitani, különben senki sem lesz biztonságban itt Kelet-Európában.

Nincs az a smúzolás, nincs az a behódolás Orbánéktól, ami megállítana egy ilyen véreskezű diktátort. Amit Putyin el akar venni, azt el is veszi. A legszörnyűbb, hogy a magyar kormány ezt pontosan tudja. De ami még ennél is szörnyűbb, hogy mi, magyarok nem ismerhetjük meg azokat az aktákat, amelyekkel Putyin Orbánt és Szijjártót fogja. Mert biztosan van ilyen, önszántából senki nem olyan ostoba, hogy odadobja egy agresszornak a saját országát.

És épp ezért kell leváltani őket. Ha ők mennek, akkor nekünk marad az Európai Unió és a NATO, az a két természetes a szövetségünk, amelyik képes megvédeni a magyarokat.”