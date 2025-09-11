„Meg kell állítanunk a gyűlöletkeltő baloldalt!” – Orbán Viktor szerint a progresszív-liberális hergelés a felelős Charlie Kirk haláláért

Orbán Viktor miniszterelnök az X-en reagált Charlie Kirk jobboldali amerikai politikai aktivista meggyilkolására.

Tegnap elvesztettünk egy igaz hívőt és a szabadság védelmezőjét. Legmélyebb részvétünket fejezzük ki a Kirk családnak és az amerikai népnek”

– fogalmazott a kormányfő. A miniszterelnök szerint Kirk halála nem elszigetelt tragédia, hanem az úgynevezett progresszív-liberális baloldal által folytatott nemzetközi gyűlöletkampány következménye. Orbán párhuzamot vont a Robert Fico szlovák kormányfő és Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök elleni támadásokkal, hangsúlyozva:

mindez ugyanabból a politikai indulatból fakad.

„Meg kell állítanunk a gyűlöletet! Meg kell állítanunk a gyűlöletkeltő baloldalt!” – írta a poszt végén.