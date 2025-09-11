„Meg kell állítanunk a gyűlöletkeltő baloldalt!” – Orbán Viktor szerint a progresszív-liberális hergelés a felelős Charlie Kirk haláláért

„Talán nem a halál pillanata a legmegfelelőbb...” – Hont András darabokra szedte a Charlie Kirköt leszélsőjobboldalizó 24.hu-t
A baloldali portál a gyilkosság után azonnal minősítette, és szélsőjobboldaliként bélyegezte meg az áldozatot.
A miniszterelnök párhuzamot vont a Robert Fico szlovák kormányfő és Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök elleni támadásokkal.
Orbán Viktor miniszterelnök az X-en reagált Charlie Kirk jobboldali amerikai politikai aktivista meggyilkolására.
Tegnap elvesztettünk egy igaz hívőt és a szabadság védelmezőjét. Legmélyebb részvétünket fejezzük ki a Kirk családnak és az amerikai népnek”
– fogalmazott a kormányfő. A miniszterelnök szerint Kirk halála nem elszigetelt tragédia, hanem az úgynevezett progresszív-liberális baloldal által folytatott nemzetközi gyűlöletkampány következménye. Orbán párhuzamot vont a Robert Fico szlovák kormányfő és Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök elleni támadásokkal, hangsúlyozva:
mindez ugyanabból a politikai indulatból fakad.
„Meg kell állítanunk a gyűlöletet! Meg kell állítanunk a gyűlöletkeltő baloldalt!” – írta a poszt végén.
