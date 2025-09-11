Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
charlie kirk merénylet Orbán Viktor

„Meg kell állítanunk a gyűlöletkeltő baloldalt!” – Orbán Viktor szerint a progresszív-liberális hergelés a felelős Charlie Kirk haláláért

2025. szeptember 11. 11:02

A miniszterelnök párhuzamot vont a Robert Fico szlovák kormányfő és Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök elleni támadásokkal.

2025. szeptember 11. 11:02
null

Orbán Viktor miniszterelnök az X-en reagált Charlie Kirk jobboldali amerikai politikai aktivista meggyilkolására

Tegnap elvesztettünk egy igaz hívőt és a szabadság védelmezőjét. Legmélyebb részvétünket fejezzük ki a Kirk családnak és az amerikai népnek”

– fogalmazott a kormányfő. A miniszterelnök szerint Kirk halála nem elszigetelt tragédia, hanem az úgynevezett progresszív-liberális baloldal által folytatott nemzetközi gyűlöletkampány következménye. Orbán párhuzamot vont a Robert Fico szlovák kormányfő és Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök elleni támadásokkal, hangsúlyozva: 

mindez ugyanabból a politikai indulatból fakad.

„Meg kell állítanunk a gyűlöletet! Meg kell állítanunk a gyűlöletkeltő baloldalt!” – írta a poszt végén.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: JOSH EDELSON / AFP

Összesen 59 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
karakter-2
2025. szeptember 11. 13:09
'recipracio-2 2025. szeptember 11. 12:51 ' --- Te elmebeteg féreg. Kb. semmi nem igaz abból amit írogatsz itt. Az a fickó senki nem gyűlölt, volt egy hite és elve, aminek kulturált módon hangot is adott. A véleményszabadságban és a párbeszédben hitt. Ha azt lett volna, aminek te lefested nem beszélhetett volna egy amerikai egyetemen! Legalább ezen gondolkodj el azzal a 3-4 agysejteddel. Viszont volt egy 3 éves kislánya és egy 1 éves kisfia - akiknek a gyilkos szörnyűségesen megváltoztatta az életét.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
•••
2025. szeptember 11. 13:04 Szerkesztve
Magyarországon számtalan ártatlan ember életét oltotta ki golyó, robbantás. Sok hebrencs ember,nem tájékozódnak. Interneten minden eset megtalálható.
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
2025. szeptember 11. 12:59
Kalamajka, Kurbli, HVG-2fő, ATV, Népszava, Kontroll, TISZA VILÁG, TISZA HANG, MAGYAR HANG, Mindegyikük seggébe Hadházy Ákos lófaszát!
Válasz erre
2
0
Chekke-Faint
2025. szeptember 11. 12:58
Igen de a vélemény már kevés, tenni kell azok ellen akik gyilkosságra hergelnek. Jelenleg semmi nem történt a magyarorzsági esetek egyikében sem. Ha ön is célkerszt akar lenni miniszterelnök úr akkor sajnálom....
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!