Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Charlie Kirk Hont András 24.hu

„Talán nem a halál pillanata a legmegfelelőbb...” – Hont András darabokra szedte a Charlie Kirköt leszélsőjobboldalizó 24.hu-t

2025. szeptember 11. 10:38

A baloldali portál a gyilkosság után azonnal minősítette, és szélsőjobboldaliként bélyegezte meg az áldozatot.

2025. szeptember 11. 10:38
null

Charlie Kirk jobboldali aktivista meggyilkolására Hont András publicista is reagált. Facebook-bejegyzésében arra figyelmeztetett: óvatosságra lenne szükség, amíg a nyomozás le nem zárul, és nem bizonyosodnak be a részletek. Ahogy arról beszámoltunk, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője korábban úgy fogalmazott, hogy már halálos áldozata is van a baloldali-liberális agressziónak.

Kritikával illette ugyanakkor a 24.hu szemlézőit, akik a tragédia után rögtön szélsőjobboldaliként bélyegezték meg az áldozatot.

„Ahogy talán nem a halál pillanata a legmegfelelőbb, hogy az áldozatot minősítsük, ahogy a 24.hu nagyeszű szemlézői egyből ráaggatták a szélsőjobboldali jelzőt, olyan alapon – idézem –, hogy »összeesküvéseket terjesztett a koronavírusról«. Nem hiszem el” – fogalmazott Hont.

A publicista szerint a politikai szembenállás és a gyors ítéletek helyett inkább az áldozat emberi sorsát kellene szem előtt tartani, akiről annyit tud, hogy nagyon fiatal volt, és maradt utána két kisgyerek.

Ezt is ajánljuk a témában

Kapcsolódó vélemény

undefined

Horváth Tamás

Facebook

Idézőjel

Kirk sajnálatos halála szolgáljon elrettentő példaként, hogy hova vezet a balliberális médiumok megállás nélküli hergelése

Ha nem lenne büntetőjogi következménye, a magyarországi elvtársak is zokszó nélkül megtennék ugyanezt.

Nyitókép: Hont András Facebook-oldala

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2025. szeptember 11. 10:54
Látod,bandika,nem mindenki olyan alapos,átgondolt,mint te... 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
Válasz erre
0
0
massivement-4
2025. szeptember 11. 10:53
A csávó saját MAGA mondta ezt: "Évente több lőfegyveres haláleset árán is megéri, hogy legyen második alkotmánykiegészítésünk." Hát akkor tessék. Fagyika visszanyalintott csávókámnak. Másrészt dícséretes az ilyen, hogy a saját élete kockáztatása árán is vállalja az elveit, az elmebeteg hülyeségeket. Nem csoda, hogy az antivaxerek meg az RFK szerű elmeroggyantak mind "jobberek", "republikánusok" Addaddadadada, dö problöm is dö vekszin! A fideszesek ennél sokkal korruptabbak, ők simán mennének Sztálin-szobrot is koszorúzni orbánbalázskával.
Válasz erre
0
2
sersem
2025. szeptember 11. 10:49
Vitában sosem tudták legyőzni, sokoldalúan művelt volt, érvekkel támasztotta alá a mondanivalóját, gyorsan járt az esze. Milliók fejében gyújtott világosságot. Rengeteg videóját láttam, tényleg nagyon nagy formátumú gondolkodó volt. Nem volt szélsőséges, hanem a dolgokat nevükön nevező, az okokat boncolgató, és azokat a PC terrorral szemben ki is mondó ember volt.
Válasz erre
3
0
billysparks
2025. szeptember 11. 10:48
... És most képzeljük el, ha egy libsi aktivistát nyírnak ki. Mi lenne?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!