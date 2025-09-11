„Talán nem a halál pillanata a legmegfelelőbb...” – Hont András darabokra szedte a Charlie Kirköt leszélsőjobboldalizó 24.hu-t

Charlie Kirk jobboldali aktivista meggyilkolására Hont András publicista is reagált. Facebook-bejegyzésében arra figyelmeztetett: óvatosságra lenne szükség, amíg a nyomozás le nem zárul, és nem bizonyosodnak be a részletek. Ahogy arról beszámoltunk, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője korábban úgy fogalmazott, hogy már halálos áldozata is van a baloldali-liberális agressziónak.

Kritikával illette ugyanakkor a 24.hu szemlézőit, akik a tragédia után rögtön szélsőjobboldaliként bélyegezték meg az áldozatot.

„Ahogy talán nem a halál pillanata a legmegfelelőbb, hogy az áldozatot minősítsük, ahogy a 24.hu nagyeszű szemlézői egyből ráaggatták a szélsőjobboldali jelzőt, olyan alapon – idézem –, hogy »összeesküvéseket terjesztett a koronavírusról«. Nem hiszem el” – fogalmazott Hont.

A publicista szerint a politikai szembenállás és a gyors ítéletek helyett inkább az áldozat emberi sorsát kellene szem előtt tartani, akiről annyit tud, hogy nagyon fiatal volt, és maradt utána két kisgyerek.