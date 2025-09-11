Ft
09. 11.
csütörtök
09. 11.
csütörtök
charlie kirk hergelés merénylet vélemény

Kirk sajnálatos halála szolgáljon elrettentő példaként, hogy hova vezet a balliberális médiumok megállás nélküli hergelése

2025. szeptember 11. 09:49

Ha nem lenne büntetőjogi következménye, a magyarországi elvtársak is zokszó nélkül megtennék ugyanezt.

2025. szeptember 11. 09:49
Horváth Tamás
Horváth Tamás
„Nem mindenben értettem egyet Charlie Kirkkel, de ez most lényegtelen is, hiszen aki lelőtte – ne legyenek kétségeink – ugyanezt a sorsot szánná mindenkinek, aki az ő nézőpontjából jobboldalinak számít. Kirk gyilkosának és az általa képviselt ideológia képviselőinek teljesen mindegy, hogy mérsékelt, jobbközép nézeteid vannak, vagy az ún. szélsőjobboldalhoz tartozol, ugyanúgy elpusztítandó ellenséget látnak benned.

S abban is biztos lehetsz, hogy ha nem lenne büntetőjogi következménye, a magyarországi elvtársak is zokszó nélkül megtennék ugyanezt. A Tanácsköztársaság szelleme velünk él, sőt – látva a belpolitikai folyamatokat – egyre csak erősödik. A Charlie Kirk elleni merénylet fényében talán mégsem annyira jó ötlet a miniszterelnök lelövését imitálni a színpadon, gondoljunk bármit Orbán Viktorról és a politikájáról.

Kirk sajnálatos halála szolgáljon elrettentő példaként mindannyiunk számára, hogy hova vezet a balliberális médiumok, politikusok és »művészek« megállás nélküli hergelése az általuk jobboldalinak tartott erők ellen. A Tanácsköztársaság-pártiak most lehet, hogy nyeregben érzik magukat, de szeretném őket emlékeztetni, hogy 133 nap után általában fordul a kocka…”

Nyitókép: Facebook/Horváth Tamás véleményoldala

kir2vik
2025. szeptember 11. 10:23
Baloldalinak, tiszarnak lenni szégyen.
karakter-2
2025. szeptember 11. 10:21
"kiabrandult-fideszes 2025. szeptember 11. 10:13 • Szerkesztve" --- Ennek az alaknak a hozzászólása igazolja az előbbi beírásomat: 'A balliberális emberek többsége elmezavart. Nagyon kevés ember van, akit nem ragad a mélybe a balos gondolkodás posványa."
Búvár Kund
2025. szeptember 11. 10:19
Senkiről sem tudok, akit elítéltek, vagy akár csak eljárás indult volna ellene, mert más ember, csoport , elpusztítására vagy bántalmazására úszított. Pedig volt rá példa bőven az utóbbi tíz évben.
but-head
2025. szeptember 11. 10:19
Ugyammá' Ez csak egy geg.
