„Nem mindenben értettem egyet Charlie Kirkkel, de ez most lényegtelen is, hiszen aki lelőtte – ne legyenek kétségeink – ugyanezt a sorsot szánná mindenkinek, aki az ő nézőpontjából jobboldalinak számít. Kirk gyilkosának és az általa képviselt ideológia képviselőinek teljesen mindegy, hogy mérsékelt, jobbközép nézeteid vannak, vagy az ún. szélsőjobboldalhoz tartozol, ugyanúgy elpusztítandó ellenséget látnak benned.

S abban is biztos lehetsz, hogy ha nem lenne büntetőjogi következménye, a magyarországi elvtársak is zokszó nélkül megtennék ugyanezt. A Tanácsköztársaság szelleme velünk él, sőt – látva a belpolitikai folyamatokat – egyre csak erősödik. A Charlie Kirk elleni merénylet fényében talán mégsem annyira jó ötlet a miniszterelnök lelövését imitálni a színpadon, gondoljunk bármit Orbán Viktorról és a politikájáról.

Kirk sajnálatos halála szolgáljon elrettentő példaként mindannyiunk számára, hogy hova vezet a balliberális médiumok, politikusok és »művészek« megállás nélküli hergelése az általuk jobboldalinak tartott erők ellen. A Tanácsköztársaság-pártiak most lehet, hogy nyeregben érzik magukat, de szeretném őket emlékeztetni, hogy 133 nap után általában fordul a kocka…”