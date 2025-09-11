Idáig jutott Amerika: leüvöltötték a képviselőt, aki merészelt egyperces néma csendet kérni Charlie Kirkért (VIDEÓ)
Válaszul megkapták a demokrata politikusok, ami járt nekik.
Itthon is jobb lenne, ha a forrófejű Magyar Péter és propagandája felhagyna a hergeléssel.
Megölték a konzervatív véleményvezért.
Már halálos áldozata is van a baloldali-liberális agressziónak.
A véleménye miatt lelőttek egy ismert amerikai jobboldali influenszert, Donald Trump egyik legnagyobb “online” szövetségesét.
Charlie Kirk épp egyetemistáknak tartott előadást, amikor a merénylő végezni akart vele. Két gyermek édesapjával.
„Végül sikerült.
Gondolom a liberális tolerancia jegyében.
Trump, Fico és Babis után most ő is célpont lett. Bárki lehet az, aki szuverenista, bevándorlás-ellenes, a hagyományos család-modell védője, konzervatív, és nem azt ismételgeti, amit a liberális propaganda hallani akar vagy enged.
Itthon is jobb lenne, ha a forrófejű Magyar Péter és propagandája felhagyna a hergeléssel, az uszítással, a lincshangulat szításával, az erőszak bármely formájának legitimálásával!
Előre szóltunk.
Ui.: A telex meg a társai órákon belül nyilván “kiderítik”, hogy a merénylő vagy “szélsőjobboldali”, vagy “magányos”, vagy “elmeháborodott” volt. Mindig így mosdatják a bűnösöket.
Közben csak simán a liberális propaganda és a gyűlölet-kultúra fogyasztója volt.
Undorító gyilkosok.”
Nyitókép: Andri Tambunan / AFP