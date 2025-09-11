Gondolom a liberális tolerancia jegyében.

Trump, Fico és Babis után most ő is célpont lett. Bárki lehet az, aki szuverenista, bevándorlás-ellenes, a hagyományos család-modell védője, konzervatív, és nem azt ismételgeti, amit a liberális propaganda hallani akar vagy enged.

Itthon is jobb lenne, ha a forrófejű Magyar Péter és propagandája felhagyna a hergeléssel, az uszítással, a lincshangulat szításával, az erőszak bármely formájának legitimálásával!

Előre szóltunk.

Ui.: A telex meg a társai órákon belül nyilván “kiderítik”, hogy a merénylő vagy “szélsőjobboldali”, vagy “magányos”, vagy “elmeháborodott” volt. Mindig így mosdatják a bűnösöket.