Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
propaganda Magyar Péter Donald Trump lincshangulat

Már halálos áldozata is van a baloldali-liberális agressziónak

2025. szeptember 11. 06:54

Itthon is jobb lenne, ha a forrófejű Magyar Péter és propagandája felhagyna a hergeléssel.

2025. szeptember 11. 06:54
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

Megölték a konzervatív véleményvezért. 

Már halálos áldozata is van a baloldali-liberális agressziónak.

A véleménye miatt lelőttek egy ismert amerikai jobboldali influenszert, Donald Trump egyik legnagyobb “online” szövetségesét.

Charlie Kirk épp egyetemistáknak tartott előadást, amikor a merénylő végezni akart vele. Két gyermek édesapjával. 

„Végül sikerült. 

Gondolom a liberális tolerancia jegyében. 

Trump, Fico és Babis után most ő is célpont lett. Bárki lehet az, aki szuverenista, bevándorlás-ellenes, a hagyományos család-modell védője, konzervatív, és nem azt ismételgeti, amit a liberális propaganda hallani akar vagy enged. 

Itthon is jobb lenne, ha a forrófejű Magyar Péter és propagandája felhagyna a hergeléssel, az uszítással, a lincshangulat szításával, az erőszak bármely formájának legitimálásával! 

Előre szóltunk. 

Ui.: A telex meg a társai órákon belül nyilván “kiderítik”, hogy a merénylő vagy “szélsőjobboldali”, vagy “magányos”, vagy “elmeháborodott” volt. Mindig így mosdatják a bűnösöket.

Közben csak simán a liberális propaganda és a gyűlölet-kultúra fogyasztója volt. 

Undorító gyilkosok.”

Nyitókép: Andri Tambunan / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Cs72
2025. szeptember 11. 08:18
K Az a liberális diktatúra ami meggyilkolta Charlie Kirket az visel háborút Ukrajnában még nem tudják ki és miért ölte meg. putyin nem liberális. gyilkos liberális diktatúra tartja fogságba és irányítja az Európai Unió vezetését. az unióban nincsen diktatúra ,viszont az egyik tagállamban autoriter államforma van.Valyon hoé?
Válasz erre
0
0
k
2025. szeptember 11. 08:12
Az a liberális diktatúra ami meggyilkolta Charlie Kirket, az visel háborút Ukrajnában , és az a gyilkos liberális diktatúra tartja fogságba és irányítja az Európai Unió vezetését.
Válasz erre
0
1
Performan
2025. szeptember 11. 08:06
Cs72! Fejezd be szépen az általános iskolát, majd 6 év múlva gyere ide vissza. Itt nem szeretik annyira az idegbeteg hülyéket.
Válasz erre
1
0
Cs72
2025. szeptember 11. 07:58
most komolyan, Charlie Kirk-öt Magyar Péter "hergelése" miatt lőtték le? ennyit tudsz kiizzadni, matyi?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!