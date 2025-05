„Aljas, mocskos senkik vagytok!” – így bánik Magyar Péter a médiával

Rendszeresen emlegeti a sajtószabadságot, ám interjúk szövegét íratja át, és kifogásolja, ha neki nem tetsző kérdést tesznek fel, hiányolja a médiamegkereséseket, ám közben számtalan meghívásnak nem tesz eleget. Újságírókat, médiumok tulajdonosait intzultája verbálisan, a vele baráti sajtót is rendszeresen támadja, és ha olyan kedve van, a stúdiót is otthagyja adás közben. A TISZA Párt elnöke érdekes viszonyt ápol a médiával. Összegyűjtöttük a legemlékezetesebb eseteit.

„Elküldtem a kurva anyjába ... leszarom a sok köcsögöt”

Magyar Péterről tavaly több hangfelvétel is nyilvánosságra került, és ezek közt van egy, amelynek tartalma kitűnően illusztrálja a politikus médiához való hozzáállását. Az ezen szereplő beszélgetések a TISZA Párt elnöke és volt barátnője, Vogel Evelin valamint Magyar és párttársai közt zajlanak. Magyar Péter ezeken arról beszél, hogy hogyan tervezi a politikai kommunikációt. „Ez opció. Ki tudod kerülni a kibaszott médiát! Én most elküldtem a kurva anyjába az ATV-t, lebasztam a mikrofont, hogy ide többet nem jövök.

Elküldtem a 444-et a kurva anyjába. Az Indexet, és közben már több mint 100 ezer követőm van a Youtube-on. Ugye 300 valamennyi a Facebookon, és én direktben fogok kommunikálni az emberekkel, és pont leszarom a médiát, a sok köcsögöt, úgy, ahogy van.”

– mondja Magyar a felvételen.

Dunába lökné az újságírókat a TISZA Párt elnöke

Mi is beszámoltunk az említett kiszivárgott hangfelvételről, amelyen azért vannak még érdekes mondatok. Magyar Péter például kijelenti, hogy az ATV-t nem fogja beengedni egy rendezvényükre, amit a többiek nehezményeztek, és próbálták lebeszélni. „Peti, ne csinálj ilyet...ne csinálj ilyet kérlek! Ne legyél Fidesz. Most nem az a kérdés, hogy kitartasz-e az álláspontod mellett, hanem az a kérdés, hogy miért nem vagy nagyvonalú? Miért ne jöjjenek be?” – fogalmazott egyikük, majd szóba került a Hír TV is.

Végül Magyar Péter azt mondja, hogy „belököm őket a Dunába”,

majd hozzáteszi, hogy „hogyha csinálnak bulit, oda bemehetnek. De ez az én bulim, és ide nem jöhetnek be!”.