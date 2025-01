Stockholm-szindróma a balos médiában: így rogyott térdre a Telex, a 24.hu és a 444 Magyar Péter előtt, aki korábban igencsak rájuk pirított

A hangfelvételre egyébként maga Magyar Péter is reagált. Mint fogalmazott: „Radnai Márk, a TISZA Párt alelnöke, március óta a legszorosabb szövetségesem, barátom, aki a legnehezebb időkben is kiállt mellettem. Kedves Márk, köszönöm, hogy minden magyar ember és a hazánk is számíthat rád.”