Magyar Péter szerint jól csinálják, mégis kőkemény megszorításokra kényszerült Bezzegrománia

Sajtótájékoztatót tartott pénteken Ilie Bolojan román miniszterelnök, bemutatatandó a Románia új elnöke, Nicușor Dan első kormánya által végrehajtott első megszorító csomagot. A sajtótájékoztatót a Világgazdaság szemlézte.

Románia az egész Európai Unió legmagasabb költségvetési hiányát produkálja momentán: az év első hónapjában már 3,4 százalékos hiányt hoztak össze.

Mivel még az első félévnek sincs vége, és Románia már túlfutott az Európai Unió maastrichti kritériumai által engedélyezett maximális deficiten, Romániának drasztikus megszorításokat kellett eszközölnie.

A közszolgákra egy sor kedvezmény, juttatás és bónusz megvonása vár. Emellett visszavágják számos állami bizottság létszámát, bérezését és juttatásait – olyan juttatásokat, amelyek messze meghaladják az ekvivalens magánszektorbeli pozíciókban foglalkoztatottak juttatásait –,

és az ösztöndíjakon is spórolnak majd, ezek költsége ugyanis az elmúlt három évben 188 millió lejről (14,8 milliárd forint) 4,7 milliárd lejre (369,9 milliárd forint) nőttek.

Az állami támogatások csökkentése mellett várható adóemelés is: a most háromkulcsos forgalmi adó kétkulcsossá válhat, nőhet az ingatlan-, föld-, tőkejövedelem- és osztalékadó, valamint jövedékiadó-emelés is tervben van az alkoholra és üzemanyagokra tekintettel. Szűkülhet az egészségbiztosítási járulék alól mentesülők köre, nőhet a nyugdíjjárulék, és további adókkal számolhat a bank- és szerencsejáték-szektor.

Magyar Péter szemüvege

Ez a Románia ugyanaz a Románia, amit Magyar Péter, a magyar ellenzék vezetője rendszeresen az ígéret földjeként fest le. 2024 novemberében Sárospatakon azt mondta: „Nem akarok mindig romániázni, hogy hova jutott. Ez azért egy tehetség. Tehát, 2004-ben beléptünk az unióba, éltanulóként a szlovénokkal és a csehekkel és most az unióban mi vagyunk az utolsók, pedig azóta már csatlakozott Románia és Bulgária. Tehát, ők azért erős versenytársak voltak a rangsor végén.” Hozzátette:

De hogy lehet, hogy Románia tizennégy vagy húsz miniszterelnökkel fényévekkel gyorsabban fejlődött, mint mi eggyel?”

Újfehértón azt mondta: „Romániából nem tudom, hogy tudnak-e bárkit hozni, mert magasabbak már az átlagbérek jócskán, és inkább kijárnak sokan Romániába azt hallottam dolgozni. A románok jönnek ingatlant vásárolni, bevásárolni.” Emellett a Magyar Infón, Érden, Gelesén és a Kontroll.hu-nak adott interjújában is méltatta a román minimálbért, átlagnyugdíjat és gazdasági fejlődést.

Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement