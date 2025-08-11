Ft
Ungváry Zsolt Európai Unió vélemény

Volt már jobb Unió (rosszabb is)

2025. augusztus 11. 17:14

Ami jó lenne az EU-ban, az nem működik, sőt mintha már nem is akarnánk, ami meg borzalmas, azt fokozzuk és kiterjesztjük.

2025. augusztus 11. 17:14
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt
Vasárnap.hu

„Az egész szigorításnak jó eséllyel a migráció az oka, ami hivatalosan – szinte a magyar kormányt kivéve – ma is az uniós kabinetek által támogatott, remek dolog az elvek szintjén, a gyakorlatban azonban igyekeznek óvni magukat, és ezért sutba vágják a schengeni szerződést. Általában az EU a saját eredeti elveit és szabályait nem nagyon tartja be, cserébe rajtunk számon kérnek olyasmiket, amik viszont eredetileg egyáltalán nem szerepeltek semmilyen okmányban. Migráció, gender, ukrán-háború sem az alapító atyák fejében, sem a lisszaboni szerződésben nem létezett.

Ami jó lenne az EU-ban, az nem működik, sőt mintha már nem is akarnánk, ami meg borzalmas, azt fokozzuk és kiterjesztjük.

Az európai egységnek persze megvoltak a maga előképei, nyugaton a római birodalom bukása óta ahhoz próbálnak visszatérni, de ezt az integratív, működőképes és mindenki által elfogadott modellt a Német-Római Császárság (vagy Napóleon, neadjisten Hitler kísérlete) nem tudta elfogadtatni. Közép-Európában az Osztrák-Magyar Monarchia kísérletezett hasonlóval: a sok nemzetiséget, országot és tartományt magába foglaló vámunió, a közös pénz.”

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

