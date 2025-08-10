Ft
Ft
36°C
19°C
Ft
Ft
36°C
19°C
08. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Drogriporter Debrecen vélemény

A Drogiporternek üzenem: menj és mentsd meg őket saját maguktól

2025. augusztus 10. 22:01

Kevinben anyag van. A fülében Pogány. És ők ketten a legerősebbek ezen a kbsztt világon.

2025. augusztus 10. 22:01
null
Forgács István
Forgács István
Facebook

„A drogriporteres arcnak (meg az összes további megjátszott értetlenlenkedőnek) üzenem:

»Megbszlak, te kis kurva. Anyádat is. Apád meg végignézi majd, és feltöltheti a TikTokra. Ne nézzél, mert megütlek!«

Ezek után Kevin valóban üt. A Debrecen-Karcag busz ablakait szétfeszíti a rettegés, meg Kevin 3 haverjának a hangos röhögése. Kevinben van anyag. 54 kiló. 16 éves. És üt. Mert Kevinben anyag van.

A megütött lány a barátnője. Talán Tiffani.

Értsd, együtt vannak. Nem sír. Az anyja sem szokott.

Kevinben anyag van.

A fülében Pogány.

És ők ketten a legerősebbek ezen a kbsztt világon. A szegedi látványrepper és a karcagi »csibész«.

Szóval a Drogiporternek üzenem: menj és mentsd meg őket saját maguktól. Aztán, ha nem sikerül, akkor a Jóisten mentsen meg attól a világtól, amit ez a generáció hoz el nektek. Megérdemelnétek, hogy belefulladjatok.”

Fotó: Pixabay

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. augusztus 10. 23:19
"A büntetések szigorítása nem csökkenti a bűnözést" Azt még egy félig agyhalott libcsi is felfoghatja hogy ez egy ordenáré hazugság: Mert ameddig az alany a sitten van NEM FOG BŰNÖZNI. Ez annyira egyszerű hogy a félhülye libbancs is megértheti...de ezek NEM. Ezek teljesen hülyék.
Válasz erre
1
0
anna bolena
2025. augusztus 10. 22:56
Majd ha ezeknek a drogreppereknek a gyerekei kezdenek ámokfutásba a szertől. Eljön az is.
Válasz erre
4
0
pollip
2025. augusztus 10. 22:55
Kemény, de igaz. Korábban szép szavakkal győzködte a drogost, eredmény nem volt.
Válasz erre
4
0
Leskelődő
2025. augusztus 10. 22:50
A Ferenciek terén reggelente kéreget egy fél kezén háromujjú férfi. Végeérhetetlenül fel- s alá slattyog egy szerencsétlen fiatal papucsos őrült. És nemrég egy kb. hatvankilós, agresszív férfi akart nekiugrani egy jól öltözött, gyanútlan nőnek, mert szerinte "a vödörfejű nyanya" figyelte őt. A pasast egy haverja fogta vissza. Valószínűleg valamilyen szer hatása állt. Szóval ezért a pogány-jelenségért nem is kell Karcagig menni. A Drogriportert a TASZ alapította. Kell még valamit mondanom, Ildikó?
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!