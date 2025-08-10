Páros lábbal szállt bele a legendás lovasíjász Magyar Péterbe
Kassai Lajos markáns véleményt fogalmazott meg a Tisza Párt vezetőjéről.
Kevinben anyag van. A fülében Pogány. És ők ketten a legerősebbek ezen a kbsztt világon.
„A drogriporteres arcnak (meg az összes további megjátszott értetlenlenkedőnek) üzenem:
»Megbszlak, te kis kurva. Anyádat is. Apád meg végignézi majd, és feltöltheti a TikTokra. Ne nézzél, mert megütlek!«
Ezek után Kevin valóban üt. A Debrecen-Karcag busz ablakait szétfeszíti a rettegés, meg Kevin 3 haverjának a hangos röhögése. Kevinben van anyag. 54 kiló. 16 éves. És üt. Mert Kevinben anyag van.
A megütött lány a barátnője. Talán Tiffani.
Értsd, együtt vannak. Nem sír. Az anyja sem szokott.
Kevinben anyag van.
A fülében Pogány.
És ők ketten a legerősebbek ezen a kbsztt világon. A szegedi látványrepper és a karcagi »csibész«.
Szóval a Drogiporternek üzenem: menj és mentsd meg őket saját maguktól. Aztán, ha nem sikerül, akkor a Jóisten mentsen meg attól a világtól, amit ez a generáció hoz el nektek. Megérdemelnétek, hogy belefulladjatok.”
Fotó: Pixabay