„A drogriporteres arcnak (meg az összes további megjátszott értetlenlenkedőnek) üzenem:

»Megbszlak, te kis kurva. Anyádat is. Apád meg végignézi majd, és feltöltheti a TikTokra. Ne nézzél, mert megütlek!«

Ezek után Kevin valóban üt. A Debrecen-Karcag busz ablakait szétfeszíti a rettegés, meg Kevin 3 haverjának a hangos röhögése. Kevinben van anyag. 54 kiló. 16 éves. És üt. Mert Kevinben anyag van.

A megütött lány a barátnője. Talán Tiffani.

Értsd, együtt vannak. Nem sír. Az anyja sem szokott.

Kevinben anyag van.

A fülében Pogány.

És ők ketten a legerősebbek ezen a kbsztt világon. A szegedi látványrepper és a karcagi »csibész«.

Szóval a Drogiporternek üzenem: menj és mentsd meg őket saját maguktól. Aztán, ha nem sikerül, akkor a Jóisten mentsen meg attól a világtól, amit ez a generáció hoz el nektek. Megérdemelnétek, hogy belefulladjatok.”

