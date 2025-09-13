Orosz drón miatt kaptak a fejükhöz a románok: azonnal riasztották az F-16-osokat

Szombat délután egy orosz drón megsértette Románia légterét – írja a Hotnews.ro. A lap beszámolója szerint a riasztást követően helyi idő szerint 18:05-kor két F-16-os vadászgép szállt fel, majd 18:23-kor észlelték a repülő tárgyat.

A honvédelmi minisztérium közlése szerint a drónt Chilia Vechétől mintegy 20 km-re délnyugatra követték, majd eltűnt a radarokról.

A lakosság számára figyelmeztető üzenetet küldtek, azonban a minisztérium hangsúlyozta, hogy a drón nem repült lakott területek felett, és nem jelentett közvetlen veszélyt a polgárokra. A radarrendszerek továbbra is figyelik a történéseket.

Ionut Moșteanu védelmi miniszter közölte, hogy a helyzetet folyamatosan ellenőrzik, és a lakosság továbbra sincs veszélyben.