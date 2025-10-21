Ft
Nagy a baj: pestisként terjednek a konteók Romániában

2025. október 21. 18:14

A felmérés szerint az AUR-támogatók és az alapfokú végzettségűek különösen erősen hisznek a titkos hatalmakban és a manipulációs elméletekben.

2025. október 21. 18:14
Érdekes felmérés látott napvilágot Romániában, ami arra mutat rá, hogy az információs zavar és a társadalmi bizonytalanság egyre nagyobb mértéket ölt – adta hírül a Telex. Az Inscop által készített kutatás a többek között azt vizsgálta, mennyire fogékonyak a románok az összeesküvés-elméletek iránt és, hogy mennyire hisznek a tudományban. Ezek mellett a felmérés pártpreferencia alapján is vizsgálta az eltérést az eredményekben. 

A megkérdezettek több mint 60 százaléka gondolta úgy, hogy az ország döntéseit titkos külső hatalmak irányítják. 

Ezzel szemben csak kevesebb mint 30,6 százalék válaszolta azt, hogy nem hisz ebben, míg 7,6 százalék nem tudott válaszolni. Rámutattak arra is, hogy azok, akik egyetértettek a titkos külső irányítás lehetőségével, leginkább olyan 30 és 44 év közötti férfiak voltak, akik alacsonyabb végzettségűek.

Az eredmények szerint a megkérdezettek többsége, egészen pontosan 55,6 százaléka tart attól, hogy a modern technológiákat – mint például az 5G és a mesterséges intelligencia – a lakosság manipulálására használják. Ez főként az idősebbek, az alacsony végzettségűek és a PSD vagy AUR pártot támogatók között a legelterjedtebb. Hasonlóan erős a szkepticizmus a világjárványokról és gazdasági válságokról is: a megkérdezettek 58,4 százaléka szerint ezek mögött titkos hatalmi csoportok állnak.

Ugyanakkor a felmérés szerint a romániaiak többsége nem hisz a földönkívüliekről vagy a Holdra szállás hamisításáról szóló összeesküvés-elméletekben: 61,1 százalék szerint az idegenek nem látogatták meg a Földet, 64,9 százalék pedig úgy véli, az ember valóban járt a Holdon. A kutatás összefoglalójában többször is kiemelték, hogy az AUR-támogatók és az alapfokú végzettségűek különösen erősen hisznek a titkos hatalmakban és a manipulációs elméletekben, ugyanakkor kevésbé bíznak a tudományos alapú orvoslás teljes hatékonyságában.

***

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

vi-ktt
•••
2025. október 21. 19:16 Szerkesztve
B+ a moldáv választásokat IS komplett elcsalták! Éppúgy mint a románt. Moldova fele külföldön dolgozik, a külföldön dolgozók fele nyugaton, a fele meg Oroszországban. Nyugaton 300 választóhelyiséget biztosítottak. Oroszországban HÁRMAT!!!!!! Azokat IS Moszkvában Hogy a nem konteós nyugati férgek bebiztosítsák a győzelmüket Oroszországba a több százezer szavazópolgárnak küldtek vagy 20.000 szavazólapot ÉS odahaza a Nyeszteren túliakat ELZÁRTÁK a választási urnáktól, mivel nekik nem adtak szavazóhelyiséget, ahhoz hogy szavazhassanak hídon kellet átkelniük a Nyeszteren. A HIDAT TERMÉSZETESEN A SZAVAZÁS NAPJÁN LEZÁRTÁK! Éppen felújították! És a rühes ótvaros mocskos patkányok így IS csak orrhosszal nyertek! Hogy ott rohadna az anyjába mind!
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
•••
2025. október 21. 19:09 Szerkesztve
Románia földrajzi elhelyezkedése, geopolitikai helyzete egyedülálló a térségben és ez szinte mágnesként húzott minden nagyhatalmat a térségben, hogy protektorátusként kezelje. Mondjuk Csau kivétel, mert kiugrott, meg is kapta ami jár neki. Hagyták pusztulni, ... micsoda rebellió, visszafizette a nyugati hiteleit. Ezzel együtt, tudva a helyzetüket, idejekorán megérezte az ottani népség és élt is a lehetőséggel, hogy Erdély például egy hatalmas erőd és a Fekete-tenger partján jelenleg az USA építhetett bázist az orosszal szemben. Úgyhogy, lehet ott méricskélni, hogy ki a tanulatlan bugris, de a lényegen nem változtat, hogy valóban használják Romániát.
Válasz erre
0
0
vi-ktt
•••
2025. október 21. 19:07 Szerkesztve
Elment az a hülye eszetek??? Konteó szerintetek, hogy a Román ÉS A VILÁG ÖSSZES VÁLASZTÁSÁT, elsősorban az Amerikait külső erők manipulálják???? Nem vagytok magatoknál, vagy mindenkit hülyére vesztek. Remélem az utóbbi, mert az előbbi szörnyű vicc lenne!
Válasz erre
0
0
röviden
2025. október 21. 19:07
Minek nekik titkos külföldi összeesküvés, ha ott van helyben a Secu?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!