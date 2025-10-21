Nagy a baj: pestisként terjednek a konteók Romániában

Érdekes felmérés látott napvilágot Romániában, ami arra mutat rá, hogy az információs zavar és a társadalmi bizonytalanság egyre nagyobb mértéket ölt – adta hírül a Telex. Az Inscop által készített kutatás a többek között azt vizsgálta, mennyire fogékonyak a románok az összeesküvés-elméletek iránt és, hogy mennyire hisznek a tudományban. Ezek mellett a felmérés pártpreferencia alapján is vizsgálta az eltérést az eredményekben.

A megkérdezettek több mint 60 százaléka gondolta úgy, hogy az ország döntéseit titkos külső hatalmak irányítják.

Ezzel szemben csak kevesebb mint 30,6 százalék válaszolta azt, hogy nem hisz ebben, míg 7,6 százalék nem tudott válaszolni. Rámutattak arra is, hogy azok, akik egyetértettek a titkos külső irányítás lehetőségével, leginkább olyan 30 és 44 év közötti férfiak voltak, akik alacsonyabb végzettségűek.

Az eredmények szerint a megkérdezettek többsége, egészen pontosan 55,6 százaléka tart attól, hogy a modern technológiákat – mint például az 5G és a mesterséges intelligencia – a lakosság manipulálására használják. Ez főként az idősebbek, az alacsony végzettségűek és a PSD vagy AUR pártot támogatók között a legelterjedtebb. Hasonlóan erős a szkepticizmus a világjárványokról és gazdasági válságokról is: a megkérdezettek 58,4 százaléka szerint ezek mögött titkos hatalmi csoportok állnak.