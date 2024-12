Megsemmisített választások, TikTok-hálózat és titkosszolgálati botrány: mi történik Romániában?"

A kutató kiemeli: ha a román államnak nem sikerül sürgősen és teljes mértékben tiszta vizet önteni a pohárba, és megdönthetetlen, szakmailag alátámasztható és egyéni felelősségeket feltáró bizonyítékokkal előállni, akkor nemcsak a megismételt elnökválasztást (és talán még a parlamenti választást is, hiszen a hiperprogresszív zsebpárt, a DREPT képviselője, Vlad Gheorghe mostanra ez utóbbi eredményét is megtámadta!), de az összes romániai választást is a gyanú árnyéka és az általános bizalmatlanság fogja beárnyékolni, és akkor igazán és joggal mondhatjuk azt, hogy a román (!) „párhuzamos állam” eltörölte a sérült és bicebóca romániai szabad választások utolsó nyomát is.

Márpedig egy olyan államban, melyben a román állam intézményeit néhány TikTok-fiókkal (állítólag!) térdre lehet kényszeríteni, egy számos – sovén és passzív-agresszív módon magyarellenes román és a magyar kormány elleni ideológiai harcban a határon túli magyar közösségeket is feláldozni hajlandó „progresszív” magyarországi és határon túli magyar – irányból szorongatott romániai magyar közösség nem sok védelemben bízhat Bukarest részéről!

Ez, különösen december 5-e után egy nappal, felelős cselekvésre felszólító figyelmeztetés! – zárta gondolatait a szakértő.