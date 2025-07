Így esett csapdába a Trump adminisztráció az Epstein-üggyel

Az elmúlt évek arra tanították meg az amerikai társadalmat, hogy a média, a kormányzat és a nagy cégek mind hazudnak nekik. Ott volt például Trump „orosz összeesküvése”, amely során a média és a politikai osztály tagjai éveken át azt állították, hogy az elnök Putyin bábja. Könyvek születtek a témában, Pulitzer-díjakat osztogattak állítólagos leleplezésekért, majd egy különleges ügyész is ki lett nevezve, aki mikor megállapította, hogy nem volt összeesküvés, hirtelen mindenki elfelejtette az ügyet és továbblépett. Ezt követően jött a Covid-19 járvány, ahol a közösségi oldalak letiltották azokat, akik azt mondták, hogy laboratóriumból szabadult ki a vírus.

Ezek az ügyek ahhoz vezettek, hogy az amerikai lakosság jelentős része – különösen a jobboldalon – bizalmatlanná vált a hivatalos narratívákkal kapcsolatban.

Donald Trump kabinetjének tagjai között többen voltak, akik a narratívák iránti bizalmatlanságuk miatt váltak népszerűekké, ilyen volt Kash Patel, az FBI igazgatója, valamint Dan Bongino, az FBI igazgató-helyettese. A Trump bázis azt várta, hogy ha ezek az emberek kerülnek hatalomra, akkor nagy leleplezések fognak történni. Az egyik ilyen várakozás központjában Jeffrey Epstein ügye állt.

Egy mocskos ügy: az eredeti Epstein botrány

Jeffrey Epstein a 90-es években a New York-i elit tagja volt, akit a 2000-es években elítélték szexuális bűncselekményekért, majd mikor szabadult, a keleti parti elit visszafogadta. 2019 volt a fordulat éve, ekkor újra letartóztatták, áldozatok tömege lépett elő, majd a férfi váratlanul öngyilkos lett a börtönben.

Az ügy furcsasága az volt, hogy senki nem akart hozzányúlni, az egyetlen kontextus, amelyben az amerikai mainstream média foglalkozott vele, az Donald Trumphoz kapcsolódott.

Trump ugyanis a 90-es években ismeretségben állt Epsteinnel, de a 2000-es évek elején ez megszakadt, mert Trump tudomására jutott, hogy Epstein zaklatta a személyzetének egyik női tagját a floridai Mar O' Lagóban, és ezért kitiltotta a férfit a birtokáról.

Epstein leleplezése 2019-ben történt, mikor a Miami Herald nevű magazin cikksorozatot jelentetett meg a pénzügyi guru szexuális bűncselekményeiről. A 2000-es években Epstein már ült „prostitúció elősegítésért”, de az ügy részletei csak egy évtizeddel később derültek ki. A Miami Herald beszámolója alapján a férfi egy 13-17 éves lányokból álló szex-hálózatot hozott létre. A milliárdos utcákon és plázákban szervezte be a 14 év körüli lányokat. Ahogy egy korábbi cikkben leírtam: „A becserkészést lányok végezték, hogy ne legyen gyanús. A tinédzser lányoknak masszőri állást ajánlottak Epstein valamelyik villájában. A lányokat a férfi szexuális aktusokra kényszerítette, majd fizetett nekik 200 dollárt. Ezután — és ez volt a piramis lényege — a lányokat megfizette, hogy szervezzenek be újabb lányokat. Így gyakorlatilag a saját áldozatait tette madámokká. Ez a hálózat 2001 és 2005 között működött, a Herald összesen nyolcvan lányt tudott azonosítani. 2005-ben az egyik lány családja feljelentést tett, és a rendőrség egymás után találta meg az áldozatokat.” Az ügy részletei Epstein 2007-es letartóztatása után titkosítva lettek egy vádalku részeként.

Mikor 2019-ben fény derült az ügy részleteire, további részletek derültek ki: Epsteinnek volt egy szigete, ahol tudósok, pénzemberek és politikusok vendégeskedtek. Csak Bill Clinton 26 alkalommal használta a milliárdos magángépét, de nemrég megjelent életrajzában arról írt, hogy sosem járt a hírhedt szigeten, és bánja, hogy valaha is találkozott a pénzemberrel. Epstein aktívan kereste a tudósok társaságát is, ami szintén sok összeesküvés elméletetet szült.

Az a gyanú is felmerült, hogy Epstein a titkosszolgálathoz köthető személy volt, akit neves emberek zsarolására használtak fel.

Mikor pedig öngyilkos lett, általános volt az a vélemény, hogy biztosan meggyilkolták. Azonban ezek a konspirációk és teóriák soha nem lettek sem bizonyítva, sem megcáfolva és Trump támogatói azt várták az elnöktől, hogy végre feltárja az ügyet.

Az Epstein-fájlok

Így érkezünk meg 2025-be, amikor is a Trump adminisztráció főügyésze Pam Bondi ígértet tett az Epstein ügy részleteinek nyilvánosságra hozatalára. A Wall Street Journal a napokban egy cikkben felidézte, hogy februárban meghívtak egy csoport MAGA-influenszert a Fehér Házba, ahol „Az Epstein-akták: 1. szakasz” feliratú mappákat adták nekik. Amikor kiderült, hogy ezek a mappák alig tartalmaznak új információkat hatalmas volt a felháborodás. Az influenszerek úgy érezték, hogy szándékosan megszégyenítették őket. Pam Bondi főügyész ekkor az FBI-t okolta azért, hogy visszatart más dokumentumokat, és hamarosan biztosította a közvéleményt, hogy újabb „teherautónyi” bizonyíték érkezett.

Végül az Igazságügyi Minisztérium és az FBI úgy döntött, hogy további nyilvánosságra hozatal nem lenne helyénvaló.

„Az áldozatokkal kapcsolatos érzékeny információk az anyagok egészében megtalálhatók” – állították. „Ide tartoznak olyan konkrét részletek, mint az áldozatok nevei és fényképei, fizikai leírásuk, születési helyük, ismerőseik és munkaviszonyuk.” A bizonyítékok nagy része bírósági végzés alapján titkos, és „csak egy töredéke” került volna nyilvánosságra Epstein tárgyalásán. Ez hatalmas felháborodást keltett: a jobboldali médiaszemélyiségek nekimentek a Trump adminisztrációnak.

A demokraták és az amerikai média azonnal meglátták az ügyben a lehetőséget és elkezdték követelni a dokumentumok nyilvánosságra hozatalát, miközben Biden alatt ez fel sem merült.

A WSJ cikke rámutat: valójában senki nem tudja mi van ezekben a dokumentumokban, és könnyen lehet, hogy hasonlóan csalódást keltőek lennének, mint a nemrég feloldott Kennedy akták.

Trump a közösségi oldalán fakadt ki, hogy a támogatói még mindig Epsteinről akarnak beszélni. „Hat hónap alatt több sikert értem el, mint talán bármelyik elnök az országunk történelmében, és ezek az emberek, a Fake News média és a sikerre éhező demokraták erős ösztönzésére, csak Jeffrey Epstein-ügyről akarnak beszélni” – írta az elnök majd kijelentette, hogy akik ezt teszik azok nem a támogatói többé. Van egy teória miszerint a demokraták szándékosan elhelyezték Trump nevét a dokumentumokban, amit angolul „mérgezett tabletta” stratégiának neveznek.

A napokban egyre több cikk született az amerikai sajtóban Trump és Epstein kapcsolatáról a 90-es években, amely azt a gondolatot súlykolja, hogy Trump saját magát próbálja védeni azzal, hogy nem hozza nyilvánosságra a dokumentumokat. Az adminisztráció valóban nem segít a saját helyzetén azzal, hogy miután nagy leleplezést ígért, most gyorsan tovább akar lépni.

A Kongresszusban több republikánus képviselő dolgozik azon, hogy rákényszerítsék az Igazságügyi Minisztériumot a dokumentumok nyilvánosságra hozatalára.

Nehéz elképzelni, hogy olyan dolgok lennének a fájlokban, amelyek inkriminálnák Trumpot, hiszen azt a Biden adminisztráció az elmúlt négy évben valószínűleg nyilvánosságra hozta volna azokat. Az ügyet valószínűleg az is érzékennyé teszi, hogy Jeffrey Epstein számtalan befolyásos ember társaságát kereste. Az is az ügy furcsaságai közé tartozik, hogy Epstein „madámját” Ghislaine Maxwellt néhány éve elítélték, de nem emeltek vádat egyetlen bűntárs ellen. Egyes képviselők azt követelik, hogy idézze be Maxwellt a Kongresszus, azonban többen rámutattak arra, hogy ha a nő olyan információval rendelkezik, amely befolyásos személyeket érint akkor azt bizonyára felhasználta volna, mielőtt húsz év börtönre ítélték.

Douglas Murray Amerikában élő brit újságíró a Spectator magazinban arról ír, hogy a Trump adminisztráció tulajdonképpen a saját csapdájába esett, hiszen ők hergelték fel a támogatóikat, és ígérték meg a nagy leleplezést. Ezek után a szerző szerint valószínűleg kénytelenek lesznek nyilvánosságra hozni a dokumentumokat. Azonban ha ez meg is történne, az nem biztos, hogy magyarázatot ad minden kérdésre Jeffrey Epstein és az őt övező mocskos titkokkal kapcsolatban.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP