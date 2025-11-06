Decemberben eldőlhet az orosz gáz sorsa Európában

Az EU december elejére politikai megállapodást céloz az orosz fosszilis energiahordozókról való 2028-ra tervezett leválásról, miközben a régió vezetékhálózat bővítéssel készül az amerikai LNG nagy tömegű fogadására és a part nélküli országok átmeneti mentességének rendezésére – írta meg a Portfolio.

A következő tárgyalási fordulót november huszadikán tartják és a dán elnökség szerint a „közös cél” hogy a megállapodás még karácsony előtt megszülessen. A kompromisszum az importtilalom ütemezéséről szól, külön figyelemmel a rövid és a hosszú távú szerződésekre.

A parttal nem rendelkező országok mint Magyarország és Szlovákia átmeneti mentességet kaphatnak.

Ha marad az eredeti javaslat akkor a hosszú távú orosz ellátási szerződéssel rendelkező országoknak 2027 végéig kell megszüntetniük az importot, ellenkező esetben már 2026 végén. Az Európai Bizottság ellátásbiztonsági veszélyhelyzetben felfüggeszthetné a tiltásokat, ám az Európai Parlament ezt elhagyná és azt is szorgalmazza hogy az orosz kőolajra a földgázzal azonos határidők és szigor vonatkozzon.

A közép és délkelet európai térségben felgyorsult a vezetékinfrastruktúra fejlesztése az orosz gáz kiváltására. A bolgár nagy nyomású hálózatot üzemeltető Bulgartransgaz ügyvezetője, Vladimir Malinov egy athéni konferencián arról beszélt hogy a Közép és Délkelet Európát összekötő Vertikális Gázfolyosó lehet az „egyetlen autópálya” az amerikai LNG régiós eljuttatásához és enélkül az orosz földgáz teljes kiváltása nem lehetséges.