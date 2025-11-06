Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vezetékhálózat régió gáz orosz európai bizottság

Decemberben eldőlhet az orosz gáz sorsa Európában

2025. november 06. 19:11

Ha marad az eredeti javaslat, akkor a hosszú távú orosz ellátási szerződéssel rendelkező országoknak 2027 végéig kell megszüntetniük az importot.

2025. november 06. 19:11
null

Az EU december elejére politikai megállapodást céloz az orosz fosszilis energiahordozókról való 2028-ra tervezett leválásról, miközben a régió vezetékhálózat bővítéssel készül az amerikai LNG nagy tömegű fogadására és a part nélküli országok átmeneti mentességének rendezésére – írta meg a Portfolio

A következő tárgyalási fordulót november huszadikán tartják és a dán elnökség szerint a „közös cél” hogy a megállapodás még karácsony előtt megszülessen. A kompromisszum az importtilalom ütemezéséről szól, külön figyelemmel a rövid és a hosszú távú szerződésekre.

A parttal nem rendelkező országok mint Magyarország és Szlovákia átmeneti mentességet kaphatnak.

Ha marad az eredeti javaslat akkor a hosszú távú orosz ellátási szerződéssel rendelkező országoknak 2027 végéig kell megszüntetniük az importot, ellenkező esetben már 2026 végén. Az Európai Bizottság ellátásbiztonsági veszélyhelyzetben felfüggeszthetné a tiltásokat, ám az Európai Parlament ezt elhagyná és azt is szorgalmazza hogy az orosz kőolajra a földgázzal azonos határidők és szigor vonatkozzon.

A közép és délkelet európai térségben felgyorsult a vezetékinfrastruktúra fejlesztése az orosz gáz kiváltására. A bolgár nagy nyomású hálózatot üzemeltető Bulgartransgaz ügyvezetője, Vladimir Malinov egy athéni konferencián arról beszélt hogy a Közép és Délkelet Európát összekötő Vertikális Gázfolyosó lehet az „egyetlen autópálya” az amerikai LNG régiós eljuttatásához és enélkül az orosz földgáz teljes kiváltása nem lehetséges.

Ezt is ajánljuk a témában

A folyosó a Transz Balkán vezeték és a regionális hálózatok integrációjára épül, várhatóan 2027 ben válhat teljesen működőképessé és Bulgáriát, Görögországot, Romániát, Szlovákiát, Magyarországot, Moldovát és Ukrajnát kapcsolja össze. Malinov szerint a rendszer évente 5 és 8 milliárd köbméter amerikai LNG eljuttatására képes a régióban. Hangsúlyozta hogy a megvalósítást a helyi kormányok és az Európai Bizottság is támogatják, ugyanakkor a fizikai infrastruktúra mellett kedvező kereskedelmi feltételek is kellenek.

A projekt »valódi hajtóereje« az amerikai LNG tömeges elérhetősége ezen a szakaszon

– tette hozzá.

Nyitókép: ANDER GILLENEA / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tésztagyári szakmunkás
2025. november 06. 21:14
Azért szép az EU vezetésétől, hogy egy nem EU, nem NATO tag ország érdekében tesz keresztbe az EU-s és NATO tag országoknak! Vinné el az ördög őket!
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2025. november 06. 20:04
Majd Törökországban átcsomagoljuk, és lesz török vagy azeri gáz!
Válasz erre
3
0
pandalala
•••
2025. november 06. 19:50 Szerkesztve
:-DDD " a hosszú távú orosz ellátási szerződéssel rendelkező országoknak 2027 végéig kell megszüntetniük az importot " és ezt milyen jogszabály alapján?? tán, van egy lábonlövési jogállamisági jogszabály??? .... :-DDDD
Válasz erre
4
0
obakapimaki
2025. november 06. 19:24
Az elmebeteg, hatalommániás, vérgőzös brüsszeli gecik, mindenáron a tömeggyilkos büdösjenki állatok által kézben tartott energiafüggőségbe akarják taszítani Európát, hogy hatalmuk megtartása érdekében a komplett európai lakosságot zsarolni tudják.. Ugyan az a szekta. Aki ezt nem látja, az vagy elmebeteg, (pedomoSSlék, tiszar szekta.....), vagy megfizetnik, hogy ne lássa.. 🤬🤬
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!