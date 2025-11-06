Decemberben eldőlhet az orosz gáz sorsa Európában

Képmutatás: az EU már a tilalmat tervezi, mégis ömlik az orosz gáz Európába
Miközben Brüsszel 2026-ra importstopot hirdetne, a kontinens továbbra is Moszkvát gazdagítja.
Ha marad az eredeti javaslat, akkor a hosszú távú orosz ellátási szerződéssel rendelkező országoknak 2027 végéig kell megszüntetniük az importot.
Az EU december elejére politikai megállapodást céloz az orosz fosszilis energiahordozókról való 2028-ra tervezett leválásról, miközben a régió vezetékhálózat bővítéssel készül az amerikai LNG nagy tömegű fogadására és a part nélküli országok átmeneti mentességének rendezésére – írta meg a Portfolio.
A következő tárgyalási fordulót november huszadikán tartják és a dán elnökség szerint a „közös cél” hogy a megállapodás még karácsony előtt megszülessen. A kompromisszum az importtilalom ütemezéséről szól, külön figyelemmel a rövid és a hosszú távú szerződésekre.
A parttal nem rendelkező országok mint Magyarország és Szlovákia átmeneti mentességet kaphatnak.
Ha marad az eredeti javaslat akkor a hosszú távú orosz ellátási szerződéssel rendelkező országoknak 2027 végéig kell megszüntetniük az importot, ellenkező esetben már 2026 végén. Az Európai Bizottság ellátásbiztonsági veszélyhelyzetben felfüggeszthetné a tiltásokat, ám az Európai Parlament ezt elhagyná és azt is szorgalmazza hogy az orosz kőolajra a földgázzal azonos határidők és szigor vonatkozzon.
A közép és délkelet európai térségben felgyorsult a vezetékinfrastruktúra fejlesztése az orosz gáz kiváltására. A bolgár nagy nyomású hálózatot üzemeltető Bulgartransgaz ügyvezetője, Vladimir Malinov egy athéni konferencián arról beszélt hogy a Közép és Délkelet Európát összekötő Vertikális Gázfolyosó lehet az „egyetlen autópálya” az amerikai LNG régiós eljuttatásához és enélkül az orosz földgáz teljes kiváltása nem lehetséges.
Ezt is ajánljuk a témában
Miközben Brüsszel 2026-ra importstopot hirdetne, a kontinens továbbra is Moszkvát gazdagítja.
A folyosó a Transz Balkán vezeték és a regionális hálózatok integrációjára épül, várhatóan 2027 ben válhat teljesen működőképessé és Bulgáriát, Görögországot, Romániát, Szlovákiát, Magyarországot, Moldovát és Ukrajnát kapcsolja össze. Malinov szerint a rendszer évente 5 és 8 milliárd köbméter amerikai LNG eljuttatására képes a régióban. Hangsúlyozta hogy a megvalósítást a helyi kormányok és az Európai Bizottság is támogatják, ugyanakkor a fizikai infrastruktúra mellett kedvező kereskedelmi feltételek is kellenek.
A projekt »valódi hajtóereje« az amerikai LNG tömeges elérhetősége ezen a szakaszon
– tette hozzá.
Nyitókép: ANDER GILLENEA / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
„Ennek tényleg le kell zuhannia, muszáj. Ez nem érhet földet egyben” – fogalmazott az egyik Tisza-szimpatizáns.