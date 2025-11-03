Képmutatás: az EU már a tilalmat tervezi, mégis ömlik az orosz gáz Európába

Putyin azonnal reagált az uniós szankciókra: tovább bővül az orosz gázexport
Az elnök szerint Moszkva meg sem fogja érezni, ha az EU nem kér többet az orosz kőolajból és földgázból.
Európa vezetői hangosan hirdetik az orosz energiától való függetlenedést, miközben a gyakorlat mást mutat. A Reuters elemzése szerint az orosz gáz még mindig ömlik az uniós piacokra, milliárdokat pumpálva Moszkva hadigazdaságába. Az EU közben a teljes tilalom bevezetését tervezi.
Európa látszólag mindent megtesz azért, hogy megszabaduljon az orosz gáztól, a valóság azonban épp az ellenkezőjét mutatja. A Reuters adatai szerint az Európai Unió tagállamai az idei év első nyolc hónapjában több mint 11 milliárd euró értékben vásároltak orosz energiát, miközben a blokkon belül egyre erősebb a politikai nyomás a teljes importtilalom bevezetésére.
A helyzet abszurditását jól mutatja, hogy több, Ukrajnát hangosan támogató ország is növelte vásárlásait. Franciaország 40 százalékkal, Hollandia 72, Románia 57, Horvátország 55, Portugália pedig elképesztő 167 százalékkal emelte drasztikus mértékben a földgáz alapú orosz energiaimportját 2025-ben – derült ki a Helsinki székhelyű CREA kutatóintézet adataiból. A Reuters elemzése szerint a francia és spanyol LNG-kikötők az orosz szállítmányok fő kapui, amelyekből a gáz „továbbvándorol” a kontinens más részeire. A gázpiaci szakértő, Vaibhav Raghunandan szerint mindez „önsorsrontás”, hiszen az energiaszektor továbbra is a Kreml legfontosabb bevételi forrása.
Donald Trump amerikai elnök is bírálta az európai vezetőket, amiért olajat és gázt vesznek Oroszországtól, miközben harcolnak Oroszországgal.
Az elnök szerint ez megalázó és képmutató helyzet, amelyben az uniós országok egyszerre támogatják Ukrajnát és finanszírozzák Moszkvát.
Miközben az orosz gáz továbbra is ömlik a kontinensre, az Európai Parlament két bizottsága csütörtökön törvényjavaslatot fogadott el az import teljes betiltásáról 2026. január 1-jétől. A tervezet nemcsak az orosz vezetékes, hanem a cseppfolyósított gázt (LNG) is érinti.
A szabályozás értelmében a tagállamok nem tárolhatnak orosz eredetű földgázt, és az importot szigorú eredetigazoláshoz kötnék.
A jogszabály a kiskapuk bezárását is célozza: tilos lenne az orosz gáz „átcímkézése” és harmadik országokon keresztüli behozatala. A bizottságok szinte egyhangúan, 83 igen szavazattal fogadták el a javaslatot, amelyet az októberi plenáris ülésen vitatott meg az Európai Parlament.
A CREA számításai szerint 2022 óta több mint 213 milliárd eurót fizetett az EU orosz energiáért, miközben 167 milliárd eurónyi támogatást adott Ukrajnának.
A kettősség látványos: Európa egyszerre a legnagyobb mecénása és pénzügyi hátországa is a háború két oldalának. Ráadásul több tagállam, köztük Franciaország, Belgium és Hollandia, hosszú távú szerződésekkel van lekötve orosz cégeknél, amelyeket nem tudnak felmondani a jogi következmények nélkül. Egy német gazdasági minisztériumi szóvivő elismerte:
A szerződés értelmében akkor is fizetnünk kellene, ha nem vennénk át a gázt.
