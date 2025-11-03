Képmutatás: az EU már a tilalmat tervezi, mégis ömlik az orosz gáz Európába

Európa látszólag mindent megtesz azért, hogy megszabaduljon az orosz gáztól, a valóság azonban épp az ellenkezőjét mutatja. A Reuters adatai szerint az Európai Unió tagállamai az idei év első nyolc hónapjában több mint 11 milliárd euró értékben vásároltak orosz energiát, miközben a blokkon belül egyre erősebb a politikai nyomás a teljes importtilalom bevezetésére.

Az EU szankciókat tervez, mégis ömlik az orosz gáz Európába. A nyugati országok képmutatása most már adatokban is mérhető.

Az orosz gázon még mindig jól keres Európa

A helyzet abszurditását jól mutatja, hogy több, Ukrajnát hangosan támogató ország is növelte vásárlásait. Franciaország 40 százalékkal, Hollandia 72, Románia 57, Horvátország 55, Portugália pedig elképesztő 167 százalékkal emelte drasztikus mértékben a földgáz alapú orosz energiaimportját 2025-ben – derült ki a Helsinki székhelyű CREA kutatóintézet adataiból. A Reuters elemzése szerint a francia és spanyol LNG-kikötők az orosz szállítmányok fő kapui, amelyekből a gáz „továbbvándorol” a kontinens más részeire. A gázpiaci szakértő, Vaibhav Raghunandan szerint mindez „önsorsrontás”, hiszen az energiaszektor továbbra is a Kreml legfontosabb bevételi forrása.