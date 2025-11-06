Kijöttek az új számok: eszerint aligha látjuk Szoboszlait Budapesten ünnepelni

A harmadik helyen a Manchester City áll, míg a negyedik a Liverpool, tehát az első négyben három angol csapat található (az első tízben öt). Az ötödik a címvédő Paris Saint-Germain, amely legutóbb a Bayern Münchentől kapott ki hazai pályán.

Utánuk nagy a szakadék: a két spanyol óriás, a Real Madrid és az FC Barcelona végső győzelmére való esély még az öt százalékot sem éri el.

Arsenal remain the Opta supercomputer favourites to win the 2025-26 UEFA Champions League following MD4 (23.5%).



Persze még csak az alapszakasz felénél járunk, jövő május 30-ig még nagyon sok minden történhet és változhat.