Kijöttek az új számok: eszerint aligha látjuk Szoboszlait Budapesten ünnepelni

Frissítette számait az Opta. Az elemzőoldal szerint Szoboszlaiéknak továbbra sincs sok esélyük a Bajnokok Ligája megnyerésére.
Az Opta Analyst brit elemzőoldal ismét elvégezte a számításait a labdarúgó Bajnokok Ligáját illetően. Eszerint a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpoolnak – amely kedden, a 4. fordulóban hazai pályán legyőzte a Real Madridot – alig 11 százaléknyi esélye van megnyerni a sorozatot, amelynek döntőjét jövő májusban Budapesten, a Puskás Arénában rendezik.
Az Opta a végső győzelemre a legnagyobb esélyesnek az Arsenalt tartja,
amely legközelebb a szintén hibátlan és ugyancsak nagy esélyesnek számító Bayern Münchent fogadja. Az Ágyúsok egyébként majdnem tíz százalékkal előzik meg a bajorokat.
A harmadik helyen a Manchester City áll, míg a negyedik a Liverpool, tehát az első négyben három angol csapat található (az első tízben öt). Az ötödik a címvédő Paris Saint-Germain, amely legutóbb a Bayern Münchentől kapott ki hazai pályán.
Utánuk nagy a szakadék: a két spanyol óriás, a Real Madrid és az FC Barcelona végső győzelmére való esély még az öt százalékot sem éri el.
Persze még csak az alapszakasz felénél járunk, jövő május 30-ig még nagyon sok minden történhet és változhat.
