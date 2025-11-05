Ft
11. 05.
szerda
Arda Güler Liverpool Real Madrid Bajnokok Ligája szurkolók Szoboszlai Dominik

„Hol van Güler?” – a szurkolók imádják, ahogyan Szoboszlai állva hagyta a szemtelen törököt

2025. november 05. 05:40

Újabb nagyszerű mérkőzést játszott. Szoboszlai Dominikot ismét agyondicsérik a szurkolók.

2025. november 05. 05:40
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool Szoboszlai Dominik vezérletével 1–0-ra legyőzte a Real Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 4. fordulójának keddi játéknapján. A mérkőzés után megnéztük, hogy a magyar középpályás milyen számokat produkált a meccsen, és hogy mit mondtak róla a szurkolók.

Szoboszlai a mezőny egyik legjobb játékosa volt
Szoboszlai a mezőny egyik legjobb játékosa volt (Paul Ellis/AFP)

Szoboszlainak a Sofascore szerint – amely egyébként csak 6,9-esre osztályozta a játékát – 54 labdaérintése és 39 passza volt a mérkőzésen, amelyből 30 volt pontos (ez 77 százalékos passzpontosságot jelent). Három fontos passza, valamint egy ziccere is volt. A statisztikai oldal szerint kilencből csupán kettő párharcot nyert meg, hatból egyet a földön és háromból egyet a levegőben. Négy lövése is eltalálta a kaput (a mezőnyben ez a legtöbb), valamint volt egy kaput el nem találó kísérlete is. Nála magasabb xG-t (0,54) csak Cody Gakpo (0,73) hozott össze.

Nem véletlenül áradozik róla az angol sajtó, de a külföldi Liverpool-szurkolók is méltatják őt.

„Szoboszlai uralta a középpályát.”

„Szoboszlai ismét nagyon sok energiát vitt bele a játékba.”

„Szoboszlai mindent megtett azért, hogy betaláljon, de a végén egy asszisztot jegyzett.”

„Szoboszlai a Liverpool energiaforrása.”

„Adják oda neki a meccs legjobbjának járó díjat!”

„A Föld felszínének 75 százalékát víz borítja, a többit pedig Szoboszlai.”

„Dominiknak állami védelemre lenne szüksége.”

A Liverpool külön posztot is szánt neki a közösségi oldalán.


„Ő a csapat motorja.”

„A mai naptól átnevezem magam Szoboszlai Dominikra.”

„A jövőbeli kapitányunk.”

„A meccs legjobbja.”

„A kedvenc játékosom.”

„Számomra ő a Liverpool legjobb játékosa ebben az idényben, aki még a rossz szériában is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, márpedig úgy tudom, néhányan még a kezdőbe se rakták volna be az idény elején.”

„Én nem Szoboszlait látom, hanem Gerrardot.”

„A jövő kapitánya. A teljesítménye és a szenvedélye egy teljesen más szint. Emlékeztet engem a néhány évvel ezelőtti Robertsonra.”

„Hol van Güler?”

Szoboszlai ott segít, ahol kell

„Szoboszlai Dominik, micsoda játékos! Egyedül megsemmisítette a Real Madrid középpályáját.”

A Szoboszlai–Güler csata

A szurkolók azt sem felejtették el, hogy neki és Arda Gülernek milyen afférja volt egymással még márciusban a Magyarország–Törökország Nemzetek Ligája-osztályozón. Sokan úgy vélik, Szoboszlai megnyerte a csatát, hiszen ahelyett, hogy reagált volna Güler utolsó Instagram-posztjára, a pályán a remek teljesítményével válaszolt. Erre pedig a Liverpool-drukkerek, valamint a magyar futballrajongók is felhívták a figyelmet.

Mint ismert, az NL-mérkőzésen a Real Madrid török játékosa csendre intette őt, miután a magyar válogatott csapatkapitánya egy szabálytalanságot számonkért rajta.

A történetnek ugyanakkor itt közel sem lett vége, Szoboszlai ezután a közösségi oldalán üzent Gülernek. Annyit írt csupán, hogy 1088. A török ugyanis épp ennyit játszott az akkori idényben a márciusi válogatott szünetig a Real Madridban, miközben a magyar középpályás majdnem háromszor annyit, 2887 percet töltött a pályán a Liverpoolban.

Güler erre szintén az Instagramon reagált:

„Ez a srác egy vicc. Hat gól nem volt elég ahhoz, hogy elhallgattasson?” – utalt ezzel arra, hogy a törökök összesítésben 6–1-re múlták felül a magyarokat.

Ez a szócsata még márciusban volt, de a hazai sajtó mellett a külföldi oldalak is felkapták a nézeteltérésüket. Amikor kiderült, hogy ősszel a Bajnokok Ligájában ők ketten ismét egymással szembe kerülnek, ismét előkerült a sztori, s a szurkolók folyamatosan figyelték, hogy hogyan teljesítenek, és gyakran egymás mellé állították őket. Végül erre a Liverpool–Real Madrid mérkőzésre úgy érkeztek meg, hogy mindketten nagyszerű formában voltak.

A pályán végül Szoboszlai parádézott, míg Gülert – aki a liverpooli kapura nem jelentett veszélyt – a 81. percben lecserélte az edzője.

Labdarúgó Bajnokok Ligája
Alapszakasz, 4. forduló
Liverpool FC (angol)–Real Madrid (spanyol) 1–0 (0–0)
Liverpool, Anfield, 59 916 néző. Vezette: Kovács István (romániai)
Liverpool: Mamardasvili – C. Bradley, I. Konaté, Van Dijk, A. Robertson (Kerkez, 88.) – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 79.) – Szalah, Ekitiké (Gakpo, 79.), Wirtz (Chiesa, 88.). Vezetőedző: Arne Slot
Real Madrid: Courtois – Valverde (Brahim Díaz, 90.), É. Militao, Huijsen, Carreras – Camavinga (Rodrygo, 69.), Tchouaméni – Güler (Alexander-Arnold, 82.), Ju. Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: A. Mac Allister (61.)

A Bajnokok Ligája-alapszakasz élmezőnye

  1. Bayern München (4 meccs, 12 pont)
  2. Arsenal (4 meccs, 12 pont)
  3. Paris Saint-Germain (4 meccs, 9 pont)
  4. Internazionale (3 meccs, 9 pont)
  5. Real Madrid (4 meccs, 9 pont)
  6. Liverpool (4 meccs, 9 pont)
  7. Tottenham Hotspur (4 meccs, 8 pont)
  8. Borussia Dortmund (3 meccs, 7 pont)

Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP, archív

