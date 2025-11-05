„Hol van Güler?” – a szurkolók imádják, ahogyan Szoboszlai állva hagyta a szemtelen törököt

Ez a szócsata még márciusban volt, de a hazai sajtó mellett a külföldi oldalak is felkapták a nézeteltérésüket. Amikor kiderült, hogy ősszel a Bajnokok Ligájában ők ketten ismét egymással szembe kerülnek, ismét előkerült a sztori, s a szurkolók folyamatosan figyelték, hogy hogyan teljesítenek, és gyakran egymás mellé állították őket. Végül erre a Liverpool–Real Madrid mérkőzésre úgy érkeztek meg, hogy mindketten nagyszerű formában voltak.
A pályán végül Szoboszlai parádézott, míg Gülert – aki a liverpooli kapura nem jelentett veszélyt – a 81. percben lecserélte az edzője.
Labdarúgó Bajnokok Ligája
Alapszakasz, 4. forduló
Liverpool FC (angol)–Real Madrid (spanyol) 1–0 (0–0)
Liverpool, Anfield, 59 916 néző. Vezette: Kovács István (romániai)
Liverpool: Mamardasvili – C. Bradley, I. Konaté, Van Dijk, A. Robertson (Kerkez, 88.) – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 79.) – Szalah, Ekitiké (Gakpo, 79.), Wirtz (Chiesa, 88.). Vezetőedző: Arne Slot
Real Madrid: Courtois – Valverde (Brahim Díaz, 90.), É. Militao, Huijsen, Carreras – Camavinga (Rodrygo, 69.), Tchouaméni – Güler (Alexander-Arnold, 82.), Ju. Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: A. Mac Allister (61.)
A Bajnokok Ligája-alapszakasz élmezőnye
- Bayern München (4 meccs, 12 pont)
- Arsenal (4 meccs, 12 pont)
- Paris Saint-Germain (4 meccs, 9 pont)
- Internazionale (3 meccs, 9 pont)
- Real Madrid (4 meccs, 9 pont)
- Liverpool (4 meccs, 9 pont)
- Tottenham Hotspur (4 meccs, 8 pont)
- Borussia Dortmund (3 meccs, 7 pont)