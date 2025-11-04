Befejezetlen ügy: Szoboszlai ismét szembekerül Gülerrel – a számok helyett ezúttal a tettek beszélnek

Szoboszlai reakciója után egyébként Gülertől megkérdezték, hogyan érzi magát a Real Madridnál, hiszen tényleg nem sok lehetőséget kapott akkoriban.

„A Real Madrid felvázolt nekem egy tervet, amelyben még mindig hiszek. Biztos vagyok benne, hogy sikeres leszek a Realnál. Azért jöttem Madridba, hogy fontos tagja legyek a csapatnak, és addig nem adom fel, amíg ezt el nem érem” – mondta márciusban a török támadó középpályás, aki 2023 nyarán 26 millió euróért került a Realhoz. A török keretben egyébként nem ő a legértékesebb, mert amíg a Transfermarkt szerint az ő becsült piaci értéke 60 millió euró, addig a Juventusban játszó Kenan Yildizé 75 millió euró.

Visszatérve a kommentháborút kiváltó szócsatájukra, egy animációs videó is készült róluk, de még a mértékadó statisztikai oldal, a Sofascore is kitett velük kapcsolatban egy összehasonlítást.