Befejezetlen ügy: Szoboszlai ismét szembekerül Gülerrel – a számok helyett ezúttal a tettek beszélnek

Szoboszlait rögtön elkezdték provokálni: újra farkasszemet nézhet „kedvencével” – ebből megint óriási botrány lehet
A Vörösök Liverpoolban fogadják a Real Madridot.
Jön a Liverpool–Real Madrid! Szoboszlai Dominik és Arda Güler ismét farkasszemet nézhet egymással.
Kedden két szuperrangadót is rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligájában: az egyiken a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool a Real Madridot fogadja. A spanyol csapatban futballozik az az Arda Güler, aki bő fél évvel ezelőtt a Magyarország–Törökország Nemzetek Ligája-mérkőzésen összebalhézott a mieink csapatkapitányával, Szoboszlaival. Most ismét egymás ellen játszhatnak.
Mint ismert, a magyar válogatott a Nemzetek Ligája előző kiírásában a németek és a hollandok mögött, de a bosnyákok előtt csoportjának harmadik helyén zárt az A-ligában, ezért osztályozóra kényszerült. Itt a törökök jöttek szembe, akik kettős győzelemmel (3–1, 0–3), 6–1-es összesítéssel lépték le nemzeti csapatunkat, amely így visszaesett a B-divízióba.
A Real sztárja talán eltévesztette a házszámot.
A párharc visszavágóját játszották a Puskás Arénában, amelyen az egyik legnagyobb török tehetségnek tartott futballista, az akkor még alig 20 éves Arda Güler 60 ezer ember előtt csendre intette Szoboszlai Dominikot. A magyarok csapatkapitánya egy szabálytalanságot kért számon a Real Madrid fiatalján az első félidőben, aki így reagált:
A történetnek ugyanakkor itt közel sem lett vége, Szoboszlai ezután a közösségi oldalán üzent Gülernek. Annyit írt csupán, hogy 1088. A török ugyanis épp ennyit játszott az akkori idényben a márciusi válogatott szünetig a Real Madridban, miközben a magyar középpályás majdnem háromszor annyit, 2887 percet töltött a pályán a Liverpoolban.
A töröknek nem kellett volna kihúznia a gyufát.
A szócsatát a nemzetközi sajtó is felkapta, ráadásul nem is ez volt az első ilyen eset kettejük között, már a tavaly márciusi felkészülési meccsen is „szájkaratéztak” egymással.
A magyar és a török futballista már a két válogatott tavalyi felkészülési mérkőzésén is egymásra talált.
Szoboszlai reakciója után egyébként Gülertől megkérdezték, hogyan érzi magát a Real Madridnál, hiszen tényleg nem sok lehetőséget kapott akkoriban.
„A Real Madrid felvázolt nekem egy tervet, amelyben még mindig hiszek. Biztos vagyok benne, hogy sikeres leszek a Realnál. Azért jöttem Madridba, hogy fontos tagja legyek a csapatnak, és addig nem adom fel, amíg ezt el nem érem” – mondta márciusban a török támadó középpályás, aki 2023 nyarán 26 millió euróért került a Realhoz. A török keretben egyébként nem ő a legértékesebb, mert amíg a Transfermarkt szerint az ő becsült piaci értéke 60 millió euró, addig a Juventusban játszó Kenan Yildizé 75 millió euró.
Visszatérve a kommentháborút kiváltó szócsatájukra, egy animációs videó is készült róluk, de még a mértékadó statisztikai oldal, a Sofascore is kitett velük kapcsolatban egy összehasonlítást.
Később Szoboszlai bajnok lett a Liverpoollal, míg Güler tavasszal már a kezdőcsapatba is rendszeresen bekerült Carlo Ancelottinál. Egészen nyárig, amíg valamelyikük nagyobb sikert ért el vagy gólt szerzett, a szurkolók mindig elkezdték heccelni a másik oldalt.
Gülerrel kapcsolatban márciusban olyan hírek is felreppentek, hogy a nyáron kölcsönbe kerülhet Kerkez Milos előző csapatához, az AFC Bournemouthhoz annak érdekében, hogy több játéklehetőséghez jusson. A Real Madrid végül edzőt váltott, a török középpályás pedig maradt. Mindeközben a Liverpool alaposan kiköltekezett, Németországból 125 millió euróért elhozta Szoboszlai posztjára Florian Wirtzet.
A nyáron tehát úgy tűnt, hogy Gülernek és Szoboszlai Dominiknak is kemény harcot kell vívnia az állandó játéklehetőségért.
Ezt a csatát azonban nemcsak megnyerték, hanem valósággal szárnyalnak azóta.
Szoboszlai ugyanis nemcsak megtartotta helyét a kezdőben, de még fontosabb játékossá vált, mint előtte volt. Ha kellett, vészjobbhátvédként állta meg a helyét, máskor pedig a csatár mögött irányított vagy lőtt hatalmas és egyben győztes szabadrúgásgólt.
A Liverpool az eredményes kezdés után visszaesett, hét tétmeccsen hat vereséget is számlált, de Szoboszlai mindig a legjobbak között volt vagy ő maga volt a legjobb. A Manchester United elleni hazai vereség óta a legutóbbi három tétmeccsén élete formáját mutatja, a szurkolók pedig már a következő csapatkapitányt látják benne. A becsült piaci értéke is felment közben 85 millió euróra.
A szakoldalak mellett a liverpooli portálok és a szurkolók is méltatják őt.
Szoboszlai eddig 14 tétmeccsen (1260 perc) két gólnál és négy gólpassznál jár a mostani klubidényben. Noha nem szerez sok gólt, a Liverpool aktuális mérkőzése utáni reakciós cikkeinkben rendre mi is megmutatjuk, hogy milyen nagyszerű statisztikái vannak és milyen magas osztályzatokat kap.
Arda Güler kevesebbet játszik Szoboszlainál, de így sem panaszkodhat, hiszen 14 tétmeccsen három gól és hat gólpassz szerepel a neve mellett eddig. A spanyol bajnokságban három találatnál és öt asszisztnál jár, márpedig az előző La Liga-kiírást pont így zárta. Annyi a különbség, hogy akkor neki ehhez 28 bajnokira volt szüksége, most pedig már 11 alatt elérte ezt.
Güler tehát az új vezetőedzőnél, Xabi Alonsónál megtalálta a számításait. A legutóbbi, Valencia elleni hazai bajnokin – amely 4–0-ra végződött – egy gólpasszt jegyzett, majd a szünetben, 3–0-s állásnál jött le. Érdekesség, hogy eddig mind a hat gólpasszát Kylian Mbappénak adta.
Abszolút háromesélyes mérkőzésnek nézünk elébe. A hazai pályán játszó Liverpool ugyan legyőzte az Aston Villát, és ezzel véget vetett a négy vereségből álló bajnoki sorozatának, most viszont a kiváló formában lévő Real Madrid következik, aztán a hétvégén idegenben a Manchester City.
Gülerék az elmúlt hat tétmeccsüket egyaránt megnyerték, köztük hazai pályán a Juventust és az FC Barcelonát is legyőzték. Ebben az idényben egyébként csupán egyetlen vereség csúszott be, az Atlético Madrid otthonában kaptak ki 5–2-re. Ezt megelőzően még a klubvilágbajnokságon a Paris Saint-Germain győzte le őket 4–0-ra.
Kedden egyébként rendeznek még egy szuperrangadót: a címvédő PSG a mostani idényben még hibátlan Bayern Münchent fogadja. A bajorok legutóbb pont a párizsiaktól kaptak ki, mégpedig a klubvb-n.
Labdarúgó Bajnokok Ligája
Alapszakasz, 4. forduló (keddi játéknap)
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP