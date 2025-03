Ez kellemetlen: távozhat Madridból a Szoboszlainak mutogató török – csapattársak lesznek Kerkezzel?!

Az átigazolási hírekre és pletykákra szakosodott Transferfeed portál értesülései szerint a Királyiak fontolgatják, hogy a Carlo Ancelottinál peremembernek számító török támadót a nyáron kölcsönadnák a Premier League-be, méghozzá éppen a Kerkez Milost is foglalkoztató Bournemouth-nak. A blancók állítólag abban reménykednek, hogy ezzel a lépéssel lejjebb tudnák srófolni az egyik legnagyobb európai védőígéretnek számító Dean Huijsen árát, aki hosszú távon is megoldást tudna jelenteni a Real hátsó alakzatának közepére. Más kérdés, ha az üzlet meg is valósulna, Güler akkor sem biztos, hogy Kerkez csapattársa lenne, a magyar balbekkért ugyanis egyre nő az érdeklődés a topcsapatok részéről...