Három magyar a Liverpoolban?! Kerkez nyíltan a klubváltásról, a családról és a verbászi kezdetekről

Egy sportoló „értékét” valahol az is jelzi, amikor a világ egyik legnagyobb sportmédiuma exkluzív interjút kér tőle – hogy Kerkez Milos egyre előkelőbb helyen a nemzetközi futballtérképen, azt a The Athleticnek adott nagyinterjúja is hűen prezentálja. A Bournemouth hétről hétre remeklő balhátvédje egyre kapósabb téma mindenütt, az utóbbi hetekben a Liverpool mellett már a Real Madriddal is szóba hozták.