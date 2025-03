Már a legnagyobb spanyol sportlap is címlapon hozza: a Real Madridhoz igazolhat a magyar válogatott sztárja

Ha a következő két-három hónapban is úgy folytatja, ahogy a szezon eddigi szakaszában is teljesített, akkor szinte biztosra vehető, hogy Kerkez Milos sztárklubhoz igazol a nyáron. A Bournemouth magyar válogatott balhátvédjének a Liverpool az első számú kérője, de a hírek szerint a Chelsea-nél, az Atlético Madridnál, sőt a Real Madridnál is felfigyeltek már rá.