„A Liverpool érdeklődése valós” – a transzferguru világklasszisnak tartja a magyar válogatott sztárját

Fabrizio Romano, az olasz transzferguru már kész tényként kezeli, hogy Kerkez nyáron csapatot vált, szerinte a Szoboszlai Dominikot is a soraiban tudó Liverpool élénken érdeklődik a 21 éves játékos iránt. De már arról is beszámolhattunk, hogy a két madridi sztárcsapat, a Real és az Atlético is figyeli Kerkezt, aki bekerült a magyar válogatott Törökország ellen készülő keretébe is.