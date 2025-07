Hogy micsoda Románia? Európa Latin-Amerikája

De miért is írok Bedéről és a „bezzegromániázásokról”? Szerencsém volt egy latin-amerikai társaságában, tizensok órás „Tour de Roumanie” keretében leutazni Tusványosra – román és magyar földeken át, falvakon, kisvárosokon, tehéncsordák mellett, amikor latin-amerikai útitársamból kibukott a címben is idézett tételmondat:

Románia Európa Latin-Amerikája.”

Elsőre megütköztem ezen. Persze, rosszul áll Románia – ez nem vitás –, de hogyan állhatna az EU hatodik legnépesebb országa tizennyolc évnyi uniós tagság után a (sztereotipikus) Latin-Amerika szintjén? Hogyan, ha egyszer már megírták, hogy „Románia fejlettségi mutatója már magasabb, mint Magyarországé”?

Tusványos után, amikorra már igazán a vérünkbe szívódott a román, erdélyi, no meg a hargitai levegő, a „Tour de Roumanie” retúr-ágán feltettem útitársamnak a nagy kérdést: mégis, hogyan értette ezt?

És mintha csak egy csapot nyitottam volna meg, ömlött belőle a válasz. Bárhol jártunk, a víz minősége rettenetes volt – akárcsak Latin-Amerikában, ott sem lehet csapvizet inni. Az utak menti ételárusok is teljesen ledöbbentették: ilyen lepukkant, illegális árusokat még sehol sem látott Európában. A házak – vagy inkább vityillók – állapota is megütközést keltett: nemcsak hogy a többség nem téglából vagy betonból épült, de sok épület málladozott, sok helyen a tetők is beomlottak. Ez a látvány számára egy az egyben Latin-Amerikát idézte.

Mintha a szomszédok saját szakállukra, feudális módon próbálták volna felépíteni, toldozni-foltozni otthonaikat.

Rengeteg kóbor kutya is volt – de ennél az itthon is időnként előforduló jelenségnél sokkal jobban megakadt a szeme valamin: Romániát elárasztották a silány minőségű óriáskeresztek. „Legalább rendes, megáldott kőkereszteket állítanának!” – fakadt ki. Biztos, ami biztos alapon két egészen európai luxust is megemlített, ami szintén hiányzott Romániában:

alig lehetett kártyával fizetni, a mobilhálózat gyenge volt, a WiFi pedig csak tessék-lássék működött.

És bizony az a gond, hogy útitársam szubjektív megélése objektív igazságokat is tartalmazott: a legfrissebb Eurostat-adatok szerint Romániában a második legrosszabb (53,94 százalék) azok aránya, akik legalább másodlagosan kezelt szennyvízhálózathoz csatlakoznak – egyedül szegény máltaiak előzik meg őket, megdöbbentő, mindössze 7,41 százalékkal. Értsd:

nagyjából minden második román szennyvizét még csak a lebomló szerves anyagoktól sem tisztítják meg.

Ehhez képest szinte eltörpül az az Európa-rekorder adat, hogy a teljes romániai lakosság 13,9 százalékának sem kádja, sem zuhanyzója, sem beltéri, öblítéses vécéje nincs. A jövedelmi szegénységben élők körében ez az arány – szintén Európa-rekorder – 41,1 százalék.

Ahogy például a romániai lakosság 45,8 százaléka egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy lecserélje az elhasználódott bútorait – a bezzegromániázást elkerülendő: a magyar arány 22,7 százalék.

Persze nem állítom, hogy Románia mindenben Latin-Amerika szintjén lenne – és az sem mindegy, melyik latin-amerikai országot vesszük összehasonlítási alapul. Egy dolog azonban biztos:

nem épp európai keleti szomszédunknál a helyzet, erdélyi nemzettársaink nagy szomorúságára.

És csak remélni tudjuk, hogy a brutális megszorítócsomag javítani fog ezen.