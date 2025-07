Itt az újabb őszödi beszéd: végleg kimúlt „bezzegrománia”!

Hasonló a helyzet most is. Évekig „kábítottak” minket azzal a baloldal „sztárjai”, hogy Románia egy csoda. Józanabb hangok most is voltak, és többek között leírták, elmondták, hogy a román „gazdasági csoda” alapja a hatalmas költségvetési hiány, az elszaladó államadósság, valamint többek között a külföldön dolgozó milliók hazautalása. Most pedig, hogy az Európában is párját ritkító intézkedéseket bejelentették, hallgatnak mint az a bizonyos a fűben.