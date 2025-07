„Közeleg a választás, »alakul« a Tisza első vonala

Doktor Kulja beég, pedig az egészségügy témájában a kormány képviselőjét felkérdezni egyrészt politikailag hálás feladat, másrészt lehet a »híres« ellenzéki szakértelemmel villogni. Hát, ebből dupla nulla lett!

Kollár Kinga azon örömködik Brüsszelben, hogy az uniós források visszatartásának egy pozitív következménye biztosan van: a magyarok rosszabbul élnek, az ellenzék esélyét pedig növeli. Ez világbotrány.

Tarr Zoltán felszívódott – legalábbis mintha nem óhajtana nagyon szerepelni.

Ruszin-Szendi Romulusz: zsírleszívás közpénzből, ukránok dicsőítése NATO-eseményeken és egyéb érdekességek! Ki ne akarna ilyen honvédelmi minisztert?

Volt még a Tiszának egy ex-MOB-elnöke, de őt azóta sem láttuk, hogy először hitet tett az áradás mellett.

Lekoccolt a Tisza Szigetek koordinátora is, sőt, új mozgalmat alapított.

Gerzsenyi Gabriella EP-képviselőnek a rezsicsökkentés eltörlését célzó uniós javaslatot sikerült megszavaznia – mégis kapott most még egy fővárosi mandátumot.

Ja, merthogy épp lemondott (»családi okokból«) Magyar Péter budapesti frakcióvezetője, aki talán nehezen viselte, hogy a főnöke még a szabadságán is a feje fölött egyezik ki Karácsony Gergellyel, neki pusztán a végrehajtó szerepe jut. Így épül, lépésrő lépésre ez a valóban élhető »szeretetország«…

Hiába áll már egyes balos kutatóknál lassan 101 százalékon, a Tisza szervezetileg leépül, és máris oszlik szétfele, személyes ellentétek és Official The Man összeférhetetlen, agresszív személyisége nyomán. A Magyar Péter nevű »képződmény« mellett nem fér senki a képre – ez még a fanatikusoknak is egyre inkább elgondolkodtatható lehet”

Nyitókép: Ordas Eszter Facebook-oldala