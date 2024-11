Olyan gazdasági csoda van Romániában, hogy el is zavart a nép mindenkit, aki felelős érte

Aztán ott a másik apróság: hogy a végtelenül egyenlőtlen, néhány városi központra fókuszáló fejlődés mögött is katasztrofális állapotú állampénzügyek állnak: idén 8, tavaly 6,5, tavalyelőtt 6,4, 2021-ben 7,1, 2020-ban 9,2, de már a békeév 2019-ben is 4,3 százalékos hiány. Rosszabb választási években sincs nálunk olyan hiány, mint Romániában az elmúlt öt év mindegyikében. Emiatt természetesen rohamosan nő az államadósság is: az elmúlt tizenkét évben 35,4 százalékról 48,9 százalékra sikerült növelni, idén átlépi majd az 50 százalékot, 2026-ra elérkezik a 60-hoz Románia. (Ugyanezen időtávon a magyar államadósság 78,4 százalékról 73,4 százalékra csökkent.) Azaz: minden egyes százaléknyi növekedéssel, amivel Románia közelebb került az Európai Unió átlagos egy főre jutó GDP-jéhez, a GDP 0,59 százalékára rúgó államadósság-növekedés áll szemben; Magyarország esetében minden egyes százaléknyi felzárkózásra 0,56 százalékos GDP-arányos államadósság-csökkenés jut.

Románia adósságból fejlődik, Magyarország pedig az adósságát ledolgozva.

Románia a Nyugat-Európából hazautaló románok pénzéből fogyaszt el bődületes mennyiségű importot, Magyarország pedig a magáéból annyit, amennyit maga megtermel. Nagy különbség ez, ami feltűnt a románoknak is.

Az ugrásszerűen fejlődő román nagyvárosok jómódú népét zavarja, hogy hitelből esznek – a magára hagyott román vidéket pedig egyenesen dühíti, hogy ők abból a tengersok hitelből még csak nem is esznek.

Olyan gazdasági csoda van tehát Romániában, hogy el is zavart a nép mindenkit, aki felelős érte. A jómódúak a liberálisokra, szegények (szélső)jobbra szavaztak, de abban mindenki egyetértett, hogy országuk minden, csak nem Bezzegrománia. Maszlag ez, nem valóság – ideje volna ezt a helyiek után nekünk is észrevennünk, ha már egyszer minket is ezzel etetnek.