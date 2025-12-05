Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság megszorítócsomag Magyar Péter baloldal

Az elemző lerántotta a leplet: Magyar Péter céljához illeszkedik a kiszivárgott Tisza-csomag

2025. december 05. 18:47

A pártelnököt a bosszú hajtja, ezért nem zavarja, hogy a balliberális közgazdászok programját akarja pártja megvalósítani.

2025. december 05. 18:47
null

„A baloldalon ott van az újraelosztás gondolata, vagyis az, hogy beszedik a pénzt, és majd eldöntik, mire fordítják, valamint eleget akarnak tenni Brüsszelnek. Azért szedik be az emberek pénzét, hogy ők dönthessenek, kinek és mennyit osztanak vissza” – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet műsorában Boros Bánk Levente. 

A Nézőpont Intézet igazgatója emlékeztetett, 

a baloldal – amikor kormányon volt – mindig a sajátjaként tekintett az állami költségvetésbe befolyó pénzre.

A Tisza Pártnál véleménye szerint az a helyzet, hogy 

Magyar Pétert a személyes bosszú hajtja, és abban bízik, hogy majd a balliberális közgazdászok ellavírozzák őt a gazdaság útján.

Arra a kérdésre, hogy miért kell az a rengeteg pénz, közel 5000 milliárd, amelyet a kiszivárgott megszorító csomag tartalmaz, Boros Bánk kifejtette, „a miniszterelnök erre két választ adott reggeli interjújában, egyrészt a baloldal jobban szereti, ha náluk van a pénz, másrészt ebből akarja Magyar Péter támogatni Ukrajnát.”

Nyitókép: Képernyőfotó/ATV

jetilovag
2025. december 05. 20:45
polgártársak?...nem is biztos hogy poloska suttyó geci köcsög majd nyer jövőre!....ez mind akkor lenne ha nyerne..na de mi van ha nem?.. csak szeretne!!!!......a Fidesz se hülye ám!....itt is sokan vagyunk!...és nem kevesebben mint a tisza szekta!....Békemenet 2025.10.23!....ez sokmindent elárult!...........lehet ezt alibizni..csak fölösleges..Hajrá Főni!....
Takagi
•••
2025. december 05. 20:15 Szerkesztve
Sebaj,majd minden vállalkozas bezár, igaz Petya. Lesz majd munkanélküliség, nem lesznek szakemberek, leáll gazdaság. Kiírják, hogy Mo. eladó.
lemez
2025. december 05. 19:56
Zita néni mindent is elmondott.Még a szájzárat is únnepli.Mimden szava látható hallható a favebookon.
Kanmacska
2025. december 05. 19:07
Magyar Péter, azon felül, hogy tiszta hülye, semmi felelősségérzete nincs és hiányzik belőle a hazaszeretet.
