Az elemző lerántotta a leplet: Magyar Péter céljához illeszkedik a kiszivárgott Tisza-csomag

„Mindig tank lett belőle” – Orbán Viktor egy szakállas szovjet viccel mutatta be a Tisza Párt brutális tervét
A miniszterelnök szerint felesleges szépíteni: a baloldali szakértők akárhogy rakják össze, a vége mindig megszorítás.
A pártelnököt a bosszú hajtja, ezért nem zavarja, hogy a balliberális közgazdászok programját akarja pártja megvalósítani.
„A baloldalon ott van az újraelosztás gondolata, vagyis az, hogy beszedik a pénzt, és majd eldöntik, mire fordítják, valamint eleget akarnak tenni Brüsszelnek. Azért szedik be az emberek pénzét, hogy ők dönthessenek, kinek és mennyit osztanak vissza” – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet műsorában Boros Bánk Levente.
A Nézőpont Intézet igazgatója emlékeztetett,
a baloldal – amikor kormányon volt – mindig a sajátjaként tekintett az állami költségvetésbe befolyó pénzre.
A Tisza Pártnál véleménye szerint az a helyzet, hogy
Magyar Pétert a személyes bosszú hajtja, és abban bízik, hogy majd a balliberális közgazdászok ellavírozzák őt a gazdaság útján.
Arra a kérdésre, hogy miért kell az a rengeteg pénz, közel 5000 milliárd, amelyet a kiszivárgott megszorító csomag tartalmaz, Boros Bánk kifejtette, „a miniszterelnök erre két választ adott reggeli interjújában, egyrészt a baloldal jobban szereti, ha náluk van a pénz, másrészt ebből akarja Magyar Péter támogatni Ukrajnát.”
