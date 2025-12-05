Az elemző lerántotta a leplet: Magyar Péter céljához illeszkedik a kiszivárgott Tisza-csomag

„A baloldalon ott van az újraelosztás gondolata, vagyis az, hogy beszedik a pénzt, és majd eldöntik, mire fordítják, valamint eleget akarnak tenni Brüsszelnek. Azért szedik be az emberek pénzét, hogy ők dönthessenek, kinek és mennyit osztanak vissza” – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet műsorában Boros Bánk Levente.

A Nézőpont Intézet igazgatója emlékeztetett,