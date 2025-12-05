Ft
Ft
9°C
5°C
Ft
Ft
9°C
5°C
12. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt vicc Orbán Viktor

„Mindig tank lett belőle” – Orbán Viktor egy szakállas szovjet viccel mutatta be a Tisza Párt brutális tervét

2025. december 05. 08:08

A miniszterelnök szerint felesleges szépíteni: a baloldali szakértők akárhogy rakják össze, a vége mindig megszorítás.

2025. december 05. 08:08
null

A Tisza gazdasági programjáról egy szakállas vicc jut mindig eszembe a szovjet hűtőgépgyári dolgozóról, aki akárhogy is rakta össze a kilopott alkatrészeket, mindig tank lett belőle – írta Orbán Viktor miniszterelnök legújabb bejegyzésében.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a baloldali bankárok, közgazdászok és gazdasági szakemberek akárhogy is rakják össze a gondolataikat, abból mindig megszorítócsomag lesz.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

A miniszterelnök szerint a Tisza gazdasági terve ízig-vérig baloldali megszorítócsomag: radikális adóemelést jelentő progresszív adóval, a vállalkozások megsarcolásával, valamint a nyugdíj- és egészségügyi rendszer privatizációjával

– sorolta bejegyzésében.

Ahogy arról már többször is beszámoltunk, kiszivárgott a Tisza Párt megszorító csomagja, amely az alábbi intézkedésekkel járna:

Ezt is ajánljuk a témában

  • Progresszív, 22-33 százalékos szja-emelést vezetnének be. 
  • Egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményeit.
  • Jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit, a kisvállalkozásoknak 13,5 százalékra, a középvállalkozásoknak 18 százalékra emelnék a társasági adóját.
  • 32 százalékos áfát vetnének ki az 1600 köbcentiméter feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre.
  • 20 százalékos özvegyi nyugdíjadót vezetnének be.
  • Bevezetnék az eb- és macskaadót, valamint 4 százalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire.
  • Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalmanok
2025. december 05. 09:28
"A Tisza az adócsökkentés kormánya lesz! • A minimálbért keresőknél a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadót adójóváírással 9%-ra csökkentjük. • Szintén csökkentjük a 625 ezer forint havi bruttó jövedelem alatt keresők személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettségét. • Az átlagbér felett keresőknek marad a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó-kulcs. A TISZA az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra csökkenti, a vényköteles gyógyszereket áfamentessé teszi. A kedvezményes KATA újra széles körben elérhetővé válik. Bevezeti a milliárdosok vagyonadóját. A TISZA nemcsak az adócsökkentés, hanem a nyugdíjemelés kormánya is lesz. • Bevezeti a Nyugdíjas SZÉP-kártyát, 2,2 millió fő – a nyugdíjasok 97%-a – kap majd ilyen juttatást. • A TISZA bevezeti a 120 ezer forintos minimálnyugdíjat. • Sávos extra emelést kapnak a 120–140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezők. • Megduplázza az időskorúak járadékát. • 50%-kal megemeli az otthonápolási díjakat.”
Válasz erre
0
0
helemba
2025. december 05. 09:15
A fideszpatkányok teljesen nyílt hazudozással akarnak választást nyerni. Kitalált dolgokkal riogatják a primitív szavazóikat.
Válasz erre
0
2
Dixtroy
2025. december 05. 09:01
Rengeteg adó és bevétel.. és mindezt mire akarják költeni?
Válasz erre
1
0
Burg_kastL71-C
2025. december 05. 08:58
Ezeknek a hol rejtőző, hol előbújó komcsi-libcsi mozgalmároknak ősidők óta a vérében volt a rekvirálás, szünet nélkül a mások megfejése járt a fejükben, ahogy kinyitották a csipájukat. Ez biztosította mindig a parazita életmódjukat, ahogy ma is és rafinált módon mindig a szerényen élők hátán másznak fel, azoknak nagyokat ígérve.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!