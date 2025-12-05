„Mindig tank lett belőle” – Orbán Viktor egy szakállas szovjet viccel mutatta be a Tisza Párt brutális tervét

A Tisza gazdasági programjáról egy szakállas vicc jut mindig eszembe a szovjet hűtőgépgyári dolgozóról, aki akárhogy is rakta össze a kilopott alkatrészeket, mindig tank lett belőle – írta Orbán Viktor miniszterelnök legújabb bejegyzésében.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a baloldali bankárok, közgazdászok és gazdasági szakemberek akárhogy is rakják össze a gondolataikat, abból mindig megszorítócsomag lesz.