„Mindig tank lett belőle” – Orbán Viktor egy szakállas szovjet viccel mutatta be a Tisza Párt brutális tervét

Magyar Péter szófogadása Brüsszelnek és a kiszivárgott adóemelések már a tiszásoknak is kellemetlenek. Az utca emberét kérdeztük. Riportunk.
A miniszterelnök szerint felesleges szépíteni: a baloldali szakértők akárhogy rakják össze, a vége mindig megszorítás.
A Tisza gazdasági programjáról egy szakállas vicc jut mindig eszembe a szovjet hűtőgépgyári dolgozóról, aki akárhogy is rakta össze a kilopott alkatrészeket, mindig tank lett belőle – írta Orbán Viktor miniszterelnök legújabb bejegyzésében.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a baloldali bankárok, közgazdászok és gazdasági szakemberek akárhogy is rakják össze a gondolataikat, abból mindig megszorítócsomag lesz.
A miniszterelnök szerint a Tisza gazdasági terve ízig-vérig baloldali megszorítócsomag: radikális adóemelést jelentő progresszív adóval, a vállalkozások megsarcolásával, valamint a nyugdíj- és egészségügyi rendszer privatizációjával
– sorolta bejegyzésében.
Ahogy arról már többször is beszámoltunk, kiszivárgott a Tisza Párt megszorító csomagja, amely az alábbi intézkedésekkel járna:
