Felejtsük már el a „bezzegromániázást”! Nincs mire bezzegezni

Sőt, az is tiszta sor, hogy itthon sincs kolbászból a kerítés, nyilvánvaló. Itthon is vannak gondok, tagadhatatlan; ha pedig nem lennének, valószínűleg akkor is találnánk valamit, amiben fejlődni kéne – mert ez a magyar virtus, s mert emiatt tudunk fejlődni, így van ez rendjén.

Csak egy dolgot kérek.

Felejtsük már el a „bezzegromániázást”!

Két okból is: egyrészt, nincs mire bezzegezni. Akárhogy is csűri-csavarja az ember, Romániában egyszerűen több a szegény, kisebbek a keresetek, de még a születéskor várható élettartam is alacsonyabb, mint hazánkban – csak hogy az olyan „átlagos” mutatókra, mint a foglalkoztatottság, ki se térjünk. (Ebben szintén előzzük keleti szomszédunkat, mi a hatodik legjobbak vagyunk az Unióban, ők pedig hátulról a harmadikak, de ez már tényleg csak lábjegyzet.)

Másrészt pedig ha Románia felől jó hírek érkeznek, véletlenül se búsuljunk. Inkább keresztényi szeretetből örüljünk, hogy kicsit jobb az ott élő közel húszmillió embernek; nem utolsósorban pedig annak, hogy az ott élő egymillió magyarnak kicsit jobban megy a sora.

Mert sajnos bőven van hová javulniuk.

Ha pedig nekik jobb, akkor nekünk is jobb lesz, így van ez a fránya Unió összerakva.