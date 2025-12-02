Orbán moszkvai kulisszatitkai; Von der Leyen rémálma; a lengyelek egyetlen döntéssel hátba szúrták Magyarországot

Futótűzként terjed az orosz médiában: ezek Orbán Viktor moszkvai látogatásának kulisszatitkai
A magyar kormányfő viszonylag olcsón megúszta a vacsorát.
Ezek voltak a hétfő legolvasottabb cikkei a Mandineren.
Egy hétvégével Orbán Viktor pénteki moszkvai látogatása után sem marad abba a tárgyalással kapcsolatos hírcunami. A Lenta nyomán megírtuk: a miniszterelnök fontos kulisszatitka derült ki, nyilvánosságot látott ugyanis, hogy a Vlagyimir Putyin elnökkel folytatott hosszú tárgyalás után a Zsivágó nevű helyi étteremben vacsorázott Orbán Viktor. A többek között kaviáros palacsintát, szalonnát és pelmenyit, azaz
hagyományos orosz ételeket felvonultató étkezés mintegy 4500 rubelbe, átszámítva 19 ezer forintba kerülhetett.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar kormányfő viszonylag olcsón megúszta a vacsorát.
Eközben fenyegető jelzés érkezett Oroszországból az Európai Unió legújabb háborús tervével kapcsolatban. Andrej Kosztyin, az egyik legbefolyásosabb orosz bankár, a Pocsta Bank és az OSzK fegyveripari gigavállalat felügyelőbizottságának tagja figyelmeztetett: Oroszország súlyos megtorlásra és akár évtizedekig tartó jogi eljárásokra készülne, ha az Európai Unió a befagyasztott orosz állami vagyonból finanszírozná Ukrajna hiteleit. Kosztyin figyelmeztetett:
ha erre a lépésre elszánja magát Európa, akkor Oroszország lefoglalhatná európai befektetők vagyonát, és még az ukrajnai békemegállapodás után is „50 évnyi pereskedés” következhet,
azaz ez a döntés valóra váltaná Ursula von der Leyen rémálmát.
Ezt is ajánljuk a témában
Moszkva kemény megtorlást helyezett kilátásba arra az esetre, ha Brüsszel Ukrajna támogatására használná a zárolt orosz eszközöket.
A régióban pedig hétfőn rendezték meg Bukarestben a hagyományos katonai díszszemlét Erdély Romániához csatolásának 107. évfordulóján, a román nemzeti ünnepen.
Az ünnep tiszteletére rendezett katonai felvonuláson váratlan vendég is tiszteletét tette a magyar léleknek kevéssé kedves gesztusként:
a 2900 román fegyveres mellett 240 szövetséges katona is felvonult, köztük franciák, észak-macedónok, moldávok, portugálok, spanyolok, amerikaiak – és lengyelek is.
Ezt is ajánljuk a témában
Óriási felvonulás volt Bukarestben.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP