12. 02.
kedd
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ursula von der Leyen Oroszország Vlagyimir Putyin Orbán Viktor Románia

Orbán moszkvai kulisszatitkai; Von der Leyen rémálma; a lengyelek egyetlen döntéssel hátba szúrták Magyarországot

2025. december 02. 06:27

Ezek voltak a hétfő legolvasottabb cikkei a Mandineren.

2025. december 02. 06:27
null

Egy hétvégével Orbán Viktor pénteki moszkvai látogatása után sem marad abba a tárgyalással kapcsolatos hírcunami. A Lenta nyomán megírtuk: a miniszterelnök fontos kulisszatitka derült ki, nyilvánosságot látott ugyanis, hogy a Vlagyimir Putyin elnökkel folytatott hosszú tárgyalás után a Zsivágó nevű helyi étteremben vacsorázott Orbán Viktor. A többek között kaviáros palacsintát, szalonnát és pelmenyit, azaz

hagyományos orosz ételeket felvonultató étkezés mintegy 4500 rubelbe, átszámítva 19 ezer forintba kerülhetett.

Eközben fenyegető jelzés érkezett Oroszországból az Európai Unió legújabb háborús tervével kapcsolatban. Andrej Kosztyin, az egyik legbefolyásosabb orosz bankár, a Pocsta Bank és az OSzK fegyveripari gigavállalat felügyelőbizottságának tagja figyelmeztetett: Oroszország súlyos megtorlásra és akár évtizedekig tartó jogi eljárásokra készülne, ha az Európai Unió a befagyasztott orosz állami vagyonból finanszírozná Ukrajna hiteleit. Kosztyin figyelmeztetett:

ha erre a lépésre elszánja magát Európa, akkor Oroszország lefoglalhatná európai befektetők vagyonát, és még az ukrajnai békemegállapodás után is „50 évnyi pereskedés” következhet,

azaz ez a döntés valóra váltaná Ursula von der Leyen rémálmát.

A régióban pedig hétfőn rendezték meg Bukarestben a hagyományos katonai díszszemlét Erdély Romániához csatolásának 107. évfordulóján, a román nemzeti ünnepen.

Az ünnep tiszteletére rendezett katonai felvonuláson váratlan vendég is tiszteletét tette a magyar léleknek kevéssé kedves gesztusként:

a 2900 román fegyveres mellett 240 szövetséges katona is felvonult, köztük franciák, észak-macedónok, moldávok, portugálok, spanyolok, amerikaiak – és lengyelek is.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

