Orbán moszkvai kulisszatitkai; Von der Leyen rémálma; a lengyelek egyetlen döntéssel hátba szúrták Magyarországot

Egy hétvégével Orbán Viktor pénteki moszkvai látogatása után sem marad abba a tárgyalással kapcsolatos hírcunami. A Lenta nyomán megírtuk: a miniszterelnök fontos kulisszatitka derült ki, nyilvánosságot látott ugyanis, hogy a Vlagyimir Putyin elnökkel folytatott hosszú tárgyalás után a Zsivágó nevű helyi étteremben vacsorázott Orbán Viktor. A többek között kaviáros palacsintát, szalonnát és pelmenyit, azaz

hagyományos orosz ételeket felvonultató étkezés mintegy 4500 rubelbe, átszámítva 19 ezer forintba kerülhetett.