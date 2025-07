Romániában jöhet a szélsőjobbos lavina – Simion már a kormánypártokat is lenyomta

Egyetlen igazi ellensúly maradt vele szemben: az új államfő, Nicușor Dan. Jelenleg még ő Románia legnépszerűbb politikusa, a „mézeshetek” fázisában van, és 47 százalékos bizalmi indexszel vezeti a népszerűségi listát. Ez az eredmény nem lehengerlő, de azt jelzi, hogy sokan még reménykednek abban, Dan valóban változást hozhat. Ő maga igyekszik megfelelni ennek az elvárásnak: látványosan jelen van minden fontos eseményen – például a parajdi bányakatasztrófa helyszínén is –, és nem kertel, ha a gazdaság rossz állapotáról kell beszélnie. Csakhogy ezek a gesztusok sem lesznek elegek, ha a lakosságot sújtó megszorítások komolyan csökkentik az életszínvonalat.

Ráadásul Dan egy olyan ötlettel is előállt, amely könnyen visszaüthet. Ismét felvetette, hogy a hírszerző szolgálatokat is be kellene vonni az adócsalás elleni harcba. Ez bár nem példa nélküli Európában, sok román számára a „mélyállam” újraerősödését vetíti előre. Felmerül a kérdés: miért nem az adóhatóság kap több eszközt és jogkört a hatékonyság érdekében? A titkosszolgálatok gazdasági térnyerése könnyen rombolhatja Dan „tisztakezű” imázsát – különösen egy olyan időszakban, amikor az emberek bizalma amúgy is törékeny.

És akkor még nem beszéltünk arról a politikai sakkjátszmáról, amely most zajlik a háttérben. Dan miniszterelnök-jelöltje, Ilie Bolojan – Nagyvárad korábbi polgármestere – szintén megosztó személyiség. A helyiek közül sokan hatékony vezetőnek tartják, de

a magyar közösség tagjai kevésbé lelkesednek érte.

Ő volt az, aki román nemzeti szimbólumokkal árasztotta el a belvárost, és akadályozta a magyar egyházi vagyon visszaszolgáltatását. Ha ő lesz a miniszterelnök, az RMDSZ-szel való együttműködés már a startvonalnál súrlódásokat okozhat – ha egyáltalán része lesz a magyar párt a kormánynak. Matematikailag nélküle is meglenne a többség, ha a három nagy párt összefog.

És itt jön a kérdés: képes lesz-e ez a sokszínű, ideológiailag széttartó kormány valóban működni? Hiszen szinte garantált, hogy a megszorítások – adóemelések, kiadáscsökkentések, esetleg elbocsátások – társadalmi elégedetlenséget szülnek. Egy ilyen kormányt – ahol mindenki mást akar, de együtt kell kormányozniuk – nehéz lesz megkedveltetni a választókkal. Márpedig ha ők nem tudják stabilizálni a helyzetet, az AUR könnyen kormányváltó erővé válhat.

Románia tehát a politikai átstrukturálódás küszöbén áll. Az AUR viharosan jön fel, a centrumpártok széthúznak, a közelgő gazdasági intézkedések pedig olajat öntenek a tűzre. Egyelőre még van esély megállítani Simionék menetelését – de ehhez több kell, mint bizakodó beszédek és látványos gesztusok. Ha a politikai elit nem lép időben, akkor az AUR-hullám valóban elsöpörheti a régi rendszert – és az új, ami jönne helyette, már most sokakat aggodalommal tölt el, nemcsak Bukarestben, hanem Budapesten is.