A román fősodor megbukott, és közben ez lehet a legjobb magyar válasz Bukarestnek – szakértő a Mandinernek

Pászkán úgy véli, hogy a második fordulóban két radikális jelölt maradt versenyben

– még ha Nicușor Dan függetlenként is indul. „Nehéz mögé felsorakozni – nemcsak az egyszerű szavazóknak, de még a pártelitnek is –, mert korábban ő is egy radikális, újbalos párthoz kötődött.”

Az elemző szerint Nicușor Dan csak akkor nyerhet, ha drámaian megnő a részvétel, és olyan új szavazók mozdulnak meg, akik kifejezetten Simion győzelmét akarják megakadályozni.

De még így is „nagyon halvány a remény”, hogy elég tartalék lenne a rendszerpártok mögött.

Mit lép a külvilág – és mit tegyen Magyarország?

A külföldi reakciókról szólva Pászkán úgy látja, hogy az USA és az EU részéről nem várható látványos beavatkozás. „Ők most legfeljebb attól tartanak, hogy Magyarország, Szlovákia és Bulgária után Románia is «ingadozó» tagállammá válik az EU-n belül.”

Simion oroszbarát megnyilvánulásai és Ukrajna-ellenes kijelentései aggasztók lehetnek, de az elemző meglátása alapján ő inkább opportunista, mint meggyőződéses ideológus: „Ami hasznot hoz neki, azt képviseli. Ha kell, gesztusokat tesz Brüsszel felé is.”

Pászkán Zsolt hangsúlyozza:

Magyarország számára a stratégiai hallgatás lenne a legjobb taktika.

„Nem kell állást foglalni. Nem rajtunk múlik, ki nyer. Az a legfontosabb, hogy konkrét ügyekben foglaljunk majd állást, amikor már látjuk, mit lép az új elnök.” – zárta gondolatait a szakértő.