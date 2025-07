„Ha önkritikusak vagyunk, találunk mifelénk is gyökereket. Bőven. De annyi mocskolódó agresszív suttyót, akikkel nap mint nap hadakoznunk kell, annyi provokatív sunyi szemetet, akik azt várják, majd hátha most jövünk idegállapotba', annyi Puzsér, Pottyondy, Somogyi András által felhergelt kripto-szdsz-es, magát értelmiséginek valló elitmajmot, délben részeg őstulok emberi roncsot, vagy csak ezekhez hasonlatosat mi biztos nem találunk nálunk. Miért is találnánk? Számunkra szimpatikus kurzus van. Mi vagyunk a csendes többség. Amikor nem voltunk kormányon, akkor is mi voltunk a csendes, brutálisan nagy kisebbség.

Rohadtul elegem van az »Óórbáán kettéosztotta a társadalmat«-dumából. Ócska sza/\r szöveg. Mintha a miniszterelnöknek mózesi értelemben lenne egy szuperképessége, amivel ráolvasással szétválasztja Horváth II Elemért és Elemérnét, az alattuk lakó három Zacskovánszky-testvért, akik közül a középső a legkisebb, a szembeszomszéd özvegy Rozgonyinét, aki nem jelöli vissza a facebookon a Corkban egy 51 éves bajszos kamionossal összeköltözött unokáját, Bencét, valamint ravaszul szétválasztja egymástól az utca végén lévő Penny-ben dolgozó Lacit és kasszás Andit. Nem, nem és nem! A rohadt életbe!

Horváth II-ék már a lagzi előtt összevesztek '72-ben, mert Elemér szétbarmolta a neje keresztrejtvényét azzal, hogy minden hatbetűs vízszintesre beleírta golyóstollal, hogy: 'pénisz'. Ezt csinálja 53 éve a vén hülye. Zacskoványszkyék olyan qrw/\rossz kölkök, hogy a harmadik gimit keresi nekik az anyjuk, aki egyben az osztályfőnökük. Bence még 2017-ben úgy lerántotta a nagymutter megtakarítási számláját, hogy az bosszúból minden korábbi exének elterjesztette az első pár héten, hogy unokája makogva élvez el. Andi meg simán úgy utasította vissza Laci targoncásan erotikus közeledését, hogy a szét nem tört rePontos üvegekkel telehányta Laci 25 éves Opel Kadettjét, egyet meg eltört a fején, akit ezért a neje otthon a kanapére száműzött puszta szerelemféltésből, majd annak hajnali merevedését elküldte kasszás Andinak éhgyomorra.

Tehát, nem, nem kell Orbán-mágia családok, barátok, kollégák szétválasztására, elég lesz bőven hozzá az emberi hülyeség, irígység, haragtartás és korlátoltság. És a végén még nektek áll följebb, lapátoljátok ránk a sz/\rt, minket neveztek cinikusan polghárynak, meg kereszTYénnek, ha véletlen kicsúszik egy csúnya szó, miközben éppen ti vagytok azok, akik 15 évnyi vesztes frusztráltságotok okán belénk álltok, majd ha vissza merünk pofázni, olyan erkölcsi magasságból leckéztettek bennünket, ami azonnal mászásra készteti még a kilátástalan Klein Dávidot is.

Látok sok velem egyívásút, erre jó minta a táborom. És látlak titket nemcsak itt, hanem a nagy megmondóitok oldalán, minimum 20x annyian vagytok gyűlölettel teliek, nyavalyások! Gúnyolódtok, lenéztek, bosszút hirdettek, földönfutónak reméltek minket jövőre. De ahhoz lesz egy-két szavunk! Ti meg itt, haverkák, legyetek büszke konzervatívok! Ki-ki, ahogy érzi, álljon bele a szájtépésbe, vagy lazán tiltsa ki a gyökereket, aztán kis bemelegítés után odatesszük magunkat a választáskor.

Büszkén, csendesen, határozottan. A Bütyök meg csak kihasználja, hogy az igazi vérhorda épp ti magatok vagytok, minket lenéző surmók.”