„Politikai nagyüzem volt a hétvégén. Orbán Viktor elmondta a szokásos tusnádfürdői beszédét, ami ezúttal is telitalálat volt, mind a hazai vonatkozású megállapításai, mind a nemzetközi kitekintése is elgondolkodtató, izgalmas és mindenki számára érthető volt.

Magyar Péter is szeretett volna szerepelni, mert nem bírja elviselni a nárcisztikus, önző lénye, hogy akár egy percig is másról szóljon a közbeszéd, így ő is tartott egy beszédecskét Székesfehérváron, amit természetesen nem is lehet egy lapon említeni a miniszterelnök beszédével. Sem stílusában, sem tartalmában, sem intellektuális mélységében nem közelítette meg Orbán Viktor előadását.

Pottyondy Edina az internet vicsorgó démona, a baloldal leghangosabb és egyben a leggonoszabb influenszere ennek ellenére ódákat zengett Magyar Péterről a Facebook-oldalán:

»A Fidesz elkezdett visszafelé evezni, a Tisza meg előre. Tegnap először éreztem azt, hogy Magyar már nem kizárólag az Orbán eltakarítására és gyűlöletére koncentráló O1G identitást szolgálja ki, illetve nem is a neres berögzültségei felől közelít, hanem elkezdett egy önálló politikai személyiséget növeszteni. Kiállt egy világos külpolitikai vízióval, ami egybeesik Magyarország ezeréves törekvésével és mindazok igényével, akik egy gyarapodó és biztonságos országban szeretnének élni.«

Egyrészt ez egy ócska PR-szöveg Magyar Péter mellett, tele súlyos tévedésekkel. Javítson ki valaki, ha rosszul tudom! Mióta az Magyarország külpolitikai víziója, hogy mondjunk le a szuverenitásunkról, engedjük be a migránsokat, támogassuk a genderőrületet, támogassuk a háborút, és mindent tegyünk meg Ukrajna gyorsított EU csatlakozásáért?

Ezek pont hogy ellentétesek Magyarország és a magyar emberek érdekeivel. Ezek mind a Tisza Párt és Magyar Péter elképzelései. Ne állítsuk már be ezt a nemzetrontó víziót úgy, mintha ez lenne az ezeréves Magyarország törekvése!

Másrészt pedig nem kicsit elfogultan Pottyondy elvtársnő majdhogynem szenzációsnak találta Magyar Péter előadását. Ezzel szemben a Tisza Párt Kontroll nevű házi csatornáján a saját szakértőjük a következőket mondta Magyar Péter beszédéről: »Kicsit talán csapongó és szétesett volt.«

Ennek fényében Pottyondy szervilis, behódoló kijelentése hatalmas öngólnak tekinthető. Ekkorát még nem hibázott az internet vicsorgó démona.”