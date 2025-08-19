„Korábban már többször megírtuk, hogy Juszt elvtárs jó baloldali katonaként teszi a dolgát, rendszeresen posztol, hozzászól, értékel, kinyilatkoztat, ahol tudja, kritizálja az Orbán-kormányt. Hol az egyházakat támadja, hol Kocsis Máté kerül a célkeresztjébe, hol a focipalántákat minősíti, hol pedig orosz zászlónak nézi a magyar lobogót. De sikerült neki nagyon csúnyán belerondítani még tavaly a nemzeti ünnepünkbe is, természetesen akkor éppen a Most vagy soha! című film került a céltáblájára.

A posztjaiban fellelhető sorozatos baklövések és melléfogások sorozata azonban nem szegte kedvét, mert a gonoszkodásban és a gyűlölködésben éli ki magát, a tények és a valóság nem érdekli. Talán ezért állt be ő is Magyar Péter mögé, mert ezekben a dolgokban nagyon hasonlítanak egymásra. Az Orbán-fóbiás gyűlölködő ezúttal a Facebook-oldalán randalírozott, és elmesélte mi nyomja a szívét:

»‘Fordulat az amerikai külpolitikában. Mindenki, akinek nem ment el a józan esze, eddig is tudta. Most már az egész világ olvashatja. Biden és 'bandája' ment, Trump jött, korrekt emberi jogi jelentés Magyarországról.’ A jelentés készítői igen barátságosan ‘kifelejtették’ az egész alkotmányozási és politikai környezetet, valamint a friss eseményekről sem vettek tudomást – úgy, mint alkotmánymódosítás, pride-tiltás, rekordtüntetések, kínai stílusú megfigyelés, így kijelenthetjük, hogy ez a megközelítés erősen optimistának, sőt bagatellizálónak tűnik. Persze a ‘parasztvakításra’ nagyon megfelelő.«

Persze, persze, Laci bácsi! Ha a politikai széljárás történetesen nem libsi vezetést hoz az Egyesült Álamokban, hanem republikánust, akkor mindjárt elszakad a cérna, eltörik a mécses. Azonnal parasztvakítás lesz minden, amit mondanak. A toleráns, elfogadó balosok mindig csak addig módfelett pc-k, amíg ők vannak hatalmon, ha buknak és helyettük más érkezik, akkor azonnal farkast kiáltanak és pánikba esnek.”

