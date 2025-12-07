Megbírságolták a Partizánt Aranyosi Péter rasszista kijelentései miatt
Közlemény kiadására is kötelezték őket az ügyben.
Történelmi párhuzamot hozott fel arra, hogy szerinte mikor kezdődik egy diktatúra.
„– Üdvözlöm, szerkesztő úr, olyan ideges vagyok. Képzelje megnéztem az interneten Juszt László Magánbeszélgetés című műsorát, ahol Aranyosi Péterrel beszélgetett. Ennek az Aranyosinak nagyon vastag bőr van a képén. Gyakorlatilag vérig sértette a romákat, azt mondta, hogy Miskolcon, ha a Petőfi moziban az első három sorban ültél, akkor biztos tetves lettél, mert ott dakoták ültek. Meg is kapta a retorziót a rasszista beszólásaiért, most azonban a részrehajló műsorvezető segítségével elkezdte relativizálni a történteket. Juszt felhozta, hogy Orbán Viktor is használta a dakota szót, többször is mondott dakota közmondásokat, azzal nem volt semmi baj. Természetesen a miniszterelnök szellemesen indián közmondásokat mondott a korábbi megszólalásaiban, nem sértett meg senkit. Felháborító, hogyan próbálják összemosni a dolgokat, elkenni a felelősséget.
De ez még csak a kezdet volt, mert az interjúban Aranyosi történelmi párhuzamot hozott fel arra, hogy szerinte mikor kezdődik egy diktatúra. Szerinte nem ma, a geometrikus sorokban álló, germán arcú katonákkal, hanem sokkal előbb, szép lassan jut be a társadalom szövetébe. Diktatúra veszélyére hívta fel a figyelmet! Ő, aki azt mondta, hogy azért örül annak, hogy Ruszin-Szendi a Tisza Párt tagja lett, mert akkor végre lesz ott valaki, aki sortüzet tud vezényelni. Elképesztő, arcátlanság! Megyek, Félix, nem tartom fel, látom, nagy munkában van – hadarta el a mondandóját Reinfrank néni, majd villámgyorsan eltűnt a lépcsőfordulóban.
A hírlapíró nem is tudott ilyen gyorsan reagálni az elhangzottakra, azonban eszébe jutott az Aranyosiról írt Wellor-dal:
»A gyűrű már nem a tiéd, nem lehetsz gizda
Ha Karinthy hallaná a poénjaid, maga vette volna vissza
Szerinted sortűz kéne, nem vagy részeg, se spicces
Anyádat is Orbánra küldenéd, számodra ölni vicces...«”
