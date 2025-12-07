Ft
12. 07.
vasárnap
12. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Aranyosi Péter wellor diktatúra Karinthy-gyűrű rasszizmus Juszt László sortűz

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

2025. december 07. 06:36

Történelmi párhuzamot hozott fel arra, hogy szerinte mikor kezdődik egy diktatúra.

2025. december 07. 06:36
null
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„– Üdvözlöm, szerkesztő úr, olyan ideges vagyok. Képzelje megnéztem az interneten Juszt László Magánbeszélgetés című műsorát, ahol Aranyosi Péterrel beszélgetett. Ennek az Aranyosinak nagyon vastag bőr van a képén. Gyakorlatilag vérig sértette a romákat, azt mondta, hogy Miskolcon, ha a Petőfi moziban az első három sorban ültél, akkor biztos tetves lettél, mert ott dakoták ültek. Meg is kapta a retorziót a rasszista beszólásaiért, most azonban a részrehajló műsorvezető segítségével elkezdte relativizálni a történteket. Juszt felhozta, hogy Orbán Viktor is használta a dakota szót, többször is mondott dakota közmondásokat, azzal nem volt semmi baj. Természetesen a miniszterelnök szellemesen indián közmondásokat mondott a korábbi megszólalásaiban, nem sértett meg senkit. Felháborító, hogyan próbálják összemosni a dolgokat, elkenni a felelősséget.

De ez még csak a kezdet volt, mert az interjúban Aranyosi történelmi párhuzamot hozott fel arra, hogy szerinte mikor kezdődik egy diktatúra. Szerinte nem ma, a geometrikus sorokban álló, germán arcú katonákkal, hanem sokkal előbb, szép lassan jut be a társadalom szövetébe. Diktatúra veszélyére hívta fel a figyelmet! Ő, aki azt mondta, hogy azért örül annak, hogy Ruszin-Szendi a Tisza Párt tagja lett, mert akkor végre lesz ott valaki, aki sortüzet tud vezényelni. Elképesztő, arcátlanság! Megyek, Félix, nem tartom fel, látom, nagy munkában van – hadarta el a mondandóját Reinfrank néni, majd villámgyorsan eltűnt a lépcsőfordulóban.

A hírlapíró nem is tudott ilyen gyorsan reagálni az elhangzottakra, azonban eszébe jutott az Aranyosiról írt Wellor-dal:

»A gyűrű már nem a tiéd, nem lehetsz gizda
Ha Karinthy hallaná a poénjaid, maga vette volna vissza
Szerinted sortűz kéne, nem vagy részeg, se spicces
Anyádat is Orbánra küldenéd, számodra ölni vicces...«”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Aranyosi Péter

 

machet
2025. december 07. 07:49
Hólyagok egymásközt.
nyafika
2025. december 07. 07:46
Műv.háznak szóltak, nem kéne szerepeltetni ezt a tahót. Így is lett, a környéken nem fog soha fellépni. Diktatúra van? Legyen az, de a humor nem bunkóság.
bagoly-29
2025. december 07. 07:28
Régen ilyen figurákat csak az OPNI-ban láthatott a beteglátogató! KI képes ezt végighallgatni s még fizetni is érte?
redford-2
2025. december 07. 06:52
Aranyosi Péter még mindig azt hiszi, hogy alpárinak lenni vicces. Pedig nem. A primitív trágárság napjainkban egyszerűen csak liberális.
