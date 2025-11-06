Ft
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Médiatanács Aranyosi Péter Partizánban interjú

Megbírságolták a Partizánt Aranyosi Péter rasszista kijelentései miatt

2025. november 06. 11:51

Közlemény kiadására is kötelezték őket az ügyben.

2025. november 06. 11:51
null

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, botrányos, rasszista kijelentésektől hemzsegő interjút adott a Partizánban Aranyosi Péter. A humorista tetvesnek és dakotának nevezte a cigány kisebbséget, Gulyás Márton műsorvezető pedig csendben tűrte a rasszista kijelentéseket, sőt a végén, élvezetesnek nevezte a beszélgetést. 

A meggondolatlan kijelentéseknek most bírság lett a vége, ugyanis a roma származásúakra tett jogsértő kijelentésekkel összefüggésben szankcionálta a Partizánt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. A testület emellett több médiaszolgáltatóra is bírságot szabott ki egy telekommunikációs cég reklámjának korhatár-besorolása miatt – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint megsértette a közösséggel szembeni kirekesztésre alkalmas médiatartalom közzétételét tiltó törvényi rendelkezést az „Aranyosi Péter a Halálcsillagról, tankokról és a Fideszről” című műsorszámban elhangzott, a roma származásúakra vonatkozó kijelentésekkel a Partizán közéleti-politikai YouTube-csatorna május 19-én.

Emiatt a Médiatanács 200 ezer forint bírságot szabott ki a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítványra a jogsértésről szóló közlemény közzétételére kötelezés mellett – tették hozzá.

(MTI/Mandiner)

***

Nyitókép: képernyőfotó

 

Összesen 18 komment

The Loner
2025. november 06. 14:03
Pösze csüngőhasú.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. november 06. 13:37
Mancika a büntit a sarkon hamar megkeresi...
Válasz erre
1
0
pollip
2025. november 06. 12:55
Ha-ha-ha 200000 Ft:-) Ha innen nézem, minden Tisza hívő, akinek kiszivárogtatta MP az adatait, 1 ft-ot fizet.
Válasz erre
4
0
regi-nyarakon21
2025. november 06. 12:47
Ez a szponzoraiknak kávépénz. Nevetséges!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!