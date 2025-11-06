Megbírságolták a Partizánt Aranyosi Péter rasszista kijelentései miatt

A meggondolatlan kijelentéseknek most bírság lett a vége, ugyanis a roma származásúakra tett jogsértő kijelentésekkel összefüggésben szankcionálta a Partizánt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. A testület emellett több médiaszolgáltatóra is bírságot szabott ki egy telekommunikációs cég reklámjának korhatár-besorolása miatt – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.