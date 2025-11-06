Megbírságolták a Partizánt Aranyosi Péter rasszista kijelentései miatt

Szeretetország: Orbán Viktor felrobbantásáról álmodozik Magyar Péter humoristája (VIDEÓ)
Aranyosi Péter a Partizánban azon sajnálkozott, hogy édesanyja nem viselt robbanómellényt, amikor a miniszterelnökkel találkozott.
Közlemény kiadására is kötelezték őket az ügyben.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, botrányos, rasszista kijelentésektől hemzsegő interjút adott a Partizánban Aranyosi Péter. A humorista tetvesnek és dakotának nevezte a cigány kisebbséget, Gulyás Márton műsorvezető pedig csendben tűrte a rasszista kijelentéseket, sőt a végén, élvezetesnek nevezte a beszélgetést.
Ezt is ajánljuk a témában
Aranyosi Péter a Partizánban azon sajnálkozott, hogy édesanyja nem viselt robbanómellényt, amikor a miniszterelnökkel találkozott.
A meggondolatlan kijelentéseknek most bírság lett a vége, ugyanis a roma származásúakra tett jogsértő kijelentésekkel összefüggésben szankcionálta a Partizánt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. A testület emellett több médiaszolgáltatóra is bírságot szabott ki egy telekommunikációs cég reklámjának korhatár-besorolása miatt – közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.
Ezt is ajánljuk a témában
A humorista nemrég interjút adott a Partizánnak, amelyben tetvesnek és dakotának nevezte a cigány kisebbséget.
A közlemény szerint megsértette a közösséggel szembeni kirekesztésre alkalmas médiatartalom közzétételét tiltó törvényi rendelkezést az „Aranyosi Péter a Halálcsillagról, tankokról és a Fideszről” című műsorszámban elhangzott, a roma származásúakra vonatkozó kijelentésekkel a Partizán közéleti-politikai YouTube-csatorna május 19-én.
Emiatt a Médiatanács 200 ezer forint bírságot szabott ki a Partizán Rendszerkritikus Tartalomelőállításért Alapítványra a jogsértésről szóló közlemény közzétételére kötelezés mellett – tették hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
Ragadós Ruszin-Szendi Romulusz példája a tiszásoknál.
(MTI/Mandiner)
***
Nyitókép: képernyőfotó