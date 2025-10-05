„Szívem, nem vagy abban a tudásállapotban": Aranyosi Péter fogta magát, izomból rámarkolt a férfi riporter fenekére, majd megpróbálta ellökni őt (VIDEÓ)

Kevesen a Kossuth téren, mindössze 2,5 ezren kíváncsiak Puzsérra, és a félőrült Látó Jánosra
Nem sokan kíváncsiak a félőrült álhírgyárosra és a liberális aktivistákra.
Ragadós Ruszin-Szendi Romulusz példája a tiszásoknál.
Elszakadt a cérna Aranyosi Péter humoristánál, amikor Varga Ádám, a Pesti Srácok riportere Puzsér Róberték vasárnapi tüntetésén Ruszin-Szendi Romuluszról kérdezte volna. A kényes kérdés után Aranyosi sértegetni, majd lökdösni kezdte Vargát, akinek beszámolója szerint a humorista a fenekét is megfogta
„Épp Puzsérék tüncijén forgattam, amikor összefutottam Aranyosi Péterrel. Gondoltam, felteszek neki pár kérdést. Válasz helyett bal kézzel izomból megfogta a fenekemet (fogalmam sincs, milyen szándékkal), majd megpróbált fellökni”
– írta közösségi oldalán a riporter.
Varga Ádám azt szerette volna megtudni, hogy Aranyosi hogyan értette, amikor arról beszélt, örül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a korábbi vezérkari főnök is csatlakozott a Tisza Párthoz, mivel így „már van, aki ért a sortüzek levezényléséhez”.
Úgy tűnik, Aranyosi szimpátiája Ruszin-Szendi iránt akkora, hogy a vitás helyzeteket is hasonló módon akarja kezelni. Ismert, hogy a korábbi vezérkari főnök fegyverrel járt tisza párti lakossági fórumokra. A felvételek szerint a volt vezérkari főnök a balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Házában tartott előadásán is elképzelhető, hogy fegyver volt nála.
Kötcsén a Mandiner riporterét, Móna Márkot próbálta fellökni, és bele könyökölt kollégánk oldalába is. Egy másik alkalommal, amikor jobboldali újságírókról esett szó egy fórumon, Ruszin-Szendi azt mondta, hogy „viszket a tenyere”, és „meg tudná tenni”, hiszen „ki van rá képezve”.
Nyitókép forrása: Varga Ádám Facebook-oldala
Kapcsolódó vélemény
Egyre agresszívabbak Magyar Péter emberei.
***