09. 19.
péntek
Ruszin-Szendi Romulusz Aranyosi Péter Tisza Párt sortűz

Aranyosi Péter humorista még gratulált is Ruszin-Szendi Romulusznak, hogy a Tisza Pártban végre lesz valaki, aki tud majd sortüzet vezényelni

2025. szeptember 19. 08:57

Erre a rendőrség galád módon elveszi a fegyverét.

2025. szeptember 19. 08:57
Ruszin-Szendi Romulusz
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Emlékeztek!? Aranyosi Péter humorista elmondása szerint annak idején még gratulált is Ruszin-Szendi Romulusznak, hogy belépett a Tisza Pártba, mondván, végre lesz ott valaki, aki tud majd sortüzet vezényelni.

Erre a rendőrség galád módon elveszi a fegyverét. Ez tényleg Fehéroroszország!”

Nyitókép forrása: Facebook 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dr Bubo
2025. szeptember 19. 11:36
Aranyosi sajnos lement lumpenproli szintre. Pedig tehetséges volt.
Válasz erre
1
0
pemahe
2025. szeptember 19. 11:31
Az a kérdés, hogy miért nem aranyosi petyáét, miért szendiét???? Na-a-a-a-a? mié?
Válasz erre
0
0
Syr Wullam
2025. szeptember 19. 10:52
Mi köze van az oldalfegyvernek a sortűz vezényléséhez? Mint katonaviselt kérdezem. 🤔
Válasz erre
0
0
lemez
2025. szeptember 19. 10:50
Ha nem viselkedik szektásként az elsö sorban lesz.Nem fèl?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!