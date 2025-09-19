„Emlékeztek!? Aranyosi Péter humorista elmondása szerint annak idején még gratulált is Ruszin-Szendi Romulusznak, hogy belépett a Tisza Pártba, mondván, végre lesz ott valaki, aki tud majd sortüzet vezényelni.

Erre a rendőrség galád módon elveszi a fegyverét. Ez tényleg Fehéroroszország!”

Nyitókép forrása: Facebook