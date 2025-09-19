A feje tetejére állítaná Magyarországot egy kormányváltás: Aranyosi Péter már akasztásért könyörgött (VIDEÓ)
„Én ez a Valahol Európában-kisfiú vagyok, aki könyörög az akasztásért” – jelentette ki a humorista
Erre a rendőrség galád módon elveszi a fegyverét.
„Emlékeztek!? Aranyosi Péter humorista elmondása szerint annak idején még gratulált is Ruszin-Szendi Romulusznak, hogy belépett a Tisza Pártba, mondván, végre lesz ott valaki, aki tud majd sortüzet vezényelni.
Erre a rendőrség galád módon elveszi a fegyverét. Ez tényleg Fehéroroszország!”
