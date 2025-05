„Aranyosi Péter volt Gulyás Márton vendége a Partizán műsorában. A közismerten Orbán-gyűlölő humorista a kormányellenes megmondóemberek egyik ikonikus alakja. Nem sokszor szólal meg, de akkor aztán mindig jól megmondja. Úgy jeleníti meg magát, mint a nép hangja, a miskolci srác, aki mindent tapasztalatból mond, mindent megélt, ezért tévedhetetlen.

Most is így történt, próbált izzadságszagúan humorizálgatni, minden válaszában ironizált és természetesen mindig oda futott ki a mondaivaló, hogy a kormány milyen rossz és egyébként is Orbán takarodjon a közéletből. összeszorított foggal vicceskedő humorista elmesélt egy történetet az édesanyjáról, aki régebben egyszer Egerben egy rendezvényen véletlenül összefutott Orbán Viktorral. Aranyosi azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy mindig beszélik az édesanyjával, hogy milyen kár, hogy pont akkor nem volt nála a robbanómellénye, milyen jót tettek volna az országnak.Elképesztő.

Persze mi nem érthetjük ezt a magasröptű humort, hiszen sötét jobbosok vagyunk. De azért ízlelgessük: Aranyosi Orbán-gyűlölete már addig fajult, hogy még a saját anyját is felrobbantaná egy öngyilkos merényletben. És itt még nem volt vége a beszélgetésnek. A humorista elmesélte azt is, hogy Ruszin-Szendi Romulusznak írt egy SMS-t, amelyben gratulált neki, hogy belépett a Tisza Pártba, mert végre lesz valaki, aki tud majd sortüzet vezérelni.

Ezek után kapaszkodjanak meg, Gulyás Marci úgy köszönte meg a beszélgetést, hogy szuper volt.”

***