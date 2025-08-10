Ft
Ft
36°C
19°C
Ft
Ft
36°C
19°C
08. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
szerencse politikus csodafegyver sztár Orbán buborék drogos színvonal

„Szívtatok ma rendesen?”

2025. augusztus 10. 10:18

Ő az ellenzéki csodafegyver. A sztár! A szívós-drogos-liberális világ kirakatembere. Az új, szabad Magyarország arca.

2025. augusztus 10. 10:18
Pogány induló
Németh Balázs
Németh Balázs
Facebook

„Ezt a figurát ünnepli az Orbán-gyűlölő szekta. Ő az ellenzéki csodafegyver. A sztár! A szívós-drogos-liberális világ kirakatembere. Az új, szabad Magyarország arca

Ezt is ajánljuk a témában

Ennek tapsikolnak az ellenzéki politikusok, valamint a zsenisajtó. 

»Húú, de jó! Megint meg mert kérdezni a színpadról, hogy szívtatok már rendesen??? 
De vagááány!
És azt mondták rá a fiatalok, hogy Mocskos Fidesz! Frankó! Győztünk!« 

Ennyi az üzenet, ez a színvonal

Szerencsére ismét (és még mindig) a saját buborékjuk foglyai, elvakítja őket a gyűlölet és a rózsaszín, szivárványos köd.
A magyar emberek nagy többsége nem kér a liberális ocsmányságból, különösen nem akarja ilyen figurákra bízni az ország irányítását. 
26-ban megint megszívják.”

Nyitóképünk: Németh Balázs Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2025. augusztus 10. 12:03
az online világ kitermeli ezeket a 'művészeket'. Azon az áron persze, hogy a hallgatóság igénye a valódi produktumra látványosan a béka segge alá csúszik..
Válasz erre
1
0
CirmoS
2025. augusztus 10. 11:53
Elég ránézni erre a drogtól szétrohadt agyu takonyra ott a színpadon! Neki kell baszni a falnak, lefolyna mint a takony... Tehetségtelen idióta, énekesi tehetség NULLA, ugrabugrál mint egy idegsokkos, mondjuk a drogtól nem is csoda.. Szar senkiházi! Ezeket mindenhol le kell köpni, égetni őket!
Válasz erre
3
0
gullwing
2025. augusztus 10. 11:35
Hol van már mikor a szigetet az LGT-vel nyitották meg... Most meg ezek...
Válasz erre
15
0
madre79
2025. augusztus 10. 11:28
Erre a sziget szarra kinek van szüksége a harácsoló rendezőkön kívül? Remélem a rendőrség teszi a dolgát és az sem lenne baj, ha betiltanák!
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!