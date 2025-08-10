Elszabadultak az indulatok a Szigeten: zúgott a „mocskos Fidesz” (VIDEÓ)
Örömittasan számolt be a jelenségről Fekete-Győr András.
Ő az ellenzéki csodafegyver. A sztár! A szívós-drogos-liberális világ kirakatembere. Az új, szabad Magyarország arca.
„Ezt a figurát ünnepli az Orbán-gyűlölő szekta. Ő az ellenzéki csodafegyver. A sztár! A szívós-drogos-liberális világ kirakatembere. Az új, szabad Magyarország arca
Ennek tapsikolnak az ellenzéki politikusok, valamint a zsenisajtó.
»Húú, de jó! Megint meg mert kérdezni a színpadról, hogy szívtatok már rendesen???
De vagááány!
És azt mondták rá a fiatalok, hogy Mocskos Fidesz! Frankó! Győztünk!«
Ennyi az üzenet, ez a színvonal
Szerencsére ismét (és még mindig) a saját buborékjuk foglyai, elvakítja őket a gyűlölet és a rózsaszín, szivárványos köd.
A magyar emberek nagy többsége nem kér a liberális ocsmányságból, különösen nem akarja ilyen figurákra bízni az ország irányítását.
26-ban megint megszívják.”
