Ennek tapsikolnak az ellenzéki politikusok, valamint a zsenisajtó.

»Húú, de jó! Megint meg mert kérdezni a színpadról, hogy szívtatok már rendesen???

De vagááány!

És azt mondták rá a fiatalok, hogy Mocskos Fidesz! Frankó! Győztünk!«

Ennyi az üzenet, ez a színvonal

Szerencsére ismét (és még mindig) a saját buborékjuk foglyai, elvakítja őket a gyűlölet és a rózsaszín, szivárványos köd.

A magyar emberek nagy többsége nem kér a liberális ocsmányságból, különösen nem akarja ilyen figurákra bízni az ország irányítását.

26-ban megint megszívják.”

Nyitóképünk: Németh Balázs Facebook-oldala