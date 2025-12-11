Átveréstől tartva: már az előválasztás előtt sorozatosan léphettek vissza a tiszás jelölt-jelöltek

A Magyar Nemzet arról ír, hogy egy héttel azután is derülnek ki furcsaságok a Tisza előválasztásáról, hogy lezárult a folyamat, és Magyar Péterék bemutatták az egyéni képviselőjelöltjeiket. A lap úgy tudja, nem véletlen, hogy a beharangozottakhoz képest hónapokkal később kezdték csak el a képviselői „castingot”, ugyanis

információik szerint még az előválasztás előtt több tucatnyian léptek vissza a jelölt-jelöltségtől.

Mint írják, a Tisza Párt belső ügyeire rálátó forrásaik szerint az aspiránsok elbizonytalanodásának oka az volt, hogy a párt nem garantálta a transzparenciát, vagyis hogy valós szavazáson alapul majd a megméretés.