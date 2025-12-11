Ft
politikus szavazatszám Tisza Párt Magyar Péter informátor jelölt előválasztás

Átveréstől tartva: már az előválasztás előtt sorozatosan léphettek vissza a tiszás jelölt-jelöltek

2025. december 11. 06:32

A Magyar Nemzet névtelenséget kérő informátorai szerint különösen sok ilyen lépés történt Budapesten.

2025. december 11. 06:32
null

A Magyar Nemzet arról ír, hogy egy héttel azután is derülnek ki furcsaságok a Tisza előválasztásáról, hogy lezárult a folyamat, és Magyar Péterék bemutatták az egyéni képviselőjelöltjeiket. A lap úgy tudja, nem véletlen, hogy a beharangozottakhoz képest hónapokkal később kezdték csak el a képviselői „castingot”, ugyanis 

információik szerint még az előválasztás előtt több tucatnyian léptek vissza a jelölt-jelöltségtől.

Mint írják, a Tisza Párt belső ügyeire rálátó forrásaik szerint az aspiránsok elbizonytalanodásának oka az volt, hogy a párt nem garantálta a transzparenciát, vagyis hogy valós szavazáson alapul majd a megméretés.

Ez pedig összecseng azzal, hogy Magyar Péteréknek az utolsó pillanatban kellett jelölt-jelölteket átirányítaniuk egyik egyéni választókerületből a másikba. Több esetben az ország másik felébe – idézte fel a Magyar Nemzet.

A lap úgy fogalmaz, ilyen tűzoltásszerű átszervezés alanya lehetett Orbán Árpád, a Tisza fővárosi képviselője. A tavaly Újbudán a polgármesteri posztért sikertelenül induló politikust a tiszás előválasztáson végül Bács-Kiskun vármegye 5-ös számú választókerületében indították. Ezt a váltást a politikus bemutatkozójában annak megemlítésével egyensúlyozták ki, hogy „lélekben mindig kiskunhalasi maradt”. A jelöltséget végül Karsai-Juhász Katalin kapta – emlékeztetnek.

Hozzáteszik, ugyancsak erre hajazó változás történt Bulyovszky Róz bemutatkozásában is, amelyben az állt: „céljai között szerepel, hogy Józsefváros, Ferencváros és környéke egyedülálló értékeiért és fejlődéséért dolgozzon”, miközben a II. kerülethez tartozó körzetben kívánt indulni. Nem meglepő mód a szóban forgó választókerületben is más lett a befutó.

Informátorok: „baleknek” nézték a jelölt-jelölteket

A Magyar Nemzet arra is kitér összeállításában, hogy tudnak olyan egyéni választókerületről is, ahol egyetlen jelölt sem maradt az előzetesen jelentkezettek közül, és 

értesüléseik szerint Budapesten különösen sok volt a visszalépés. 

A névtelen informátorok egybehangzó tájékoztatása szerint a jelölt-jelölteket „baleknak” nézte a Tisza vezetése.

Amikor ugyanis az aspiránsok jelezték, hogy szeretnék tisztán látni, kire hány szavazat érkezik, mindössze azt a választ kapták, hogy az „adatlopások miatt” erre nincsen mód, ezért majd „Péter” kihirdeti, hogy ki nyert, és azt kell elfogadni. 

Végül valóban ez történt: a Tisza csak százalékokat, de nem szavazatszámokat hozott nyilvánosságra az előválasztás után, így egy adatot sem támasztottak alá dokumentumokkal – olvasható a cikkben.

Nyitókép: Facebook

