Átveréstől tartva: már az előválasztás előtt sorozatosan léphettek vissza a tiszás jelölt-jelöltek

Ez a tiszás „szabadság”: nem tud visszalépni az egyik jelölt, ezért inkább besorol a riválisa mögé
Nagy Zoltán a Veszprém 01-es számú választókerületben döntött úgy, hogy eláll a megmérettetéstől.
A Magyar Nemzet névtelenséget kérő informátorai szerint különösen sok ilyen lépés történt Budapesten.
A Magyar Nemzet arról ír, hogy egy héttel azután is derülnek ki furcsaságok a Tisza előválasztásáról, hogy lezárult a folyamat, és Magyar Péterék bemutatták az egyéni képviselőjelöltjeiket. A lap úgy tudja, nem véletlen, hogy a beharangozottakhoz képest hónapokkal később kezdték csak el a képviselői „castingot”, ugyanis
információik szerint még az előválasztás előtt több tucatnyian léptek vissza a jelölt-jelöltségtől.
Mint írják, a Tisza Párt belső ügyeire rálátó forrásaik szerint az aspiránsok elbizonytalanodásának oka az volt, hogy a párt nem garantálta a transzparenciát, vagyis hogy valós szavazáson alapul majd a megméretés.
Ez pedig összecseng azzal, hogy Magyar Péteréknek az utolsó pillanatban kellett jelölt-jelölteket átirányítaniuk egyik egyéni választókerületből a másikba. Több esetben az ország másik felébe – idézte fel a Magyar Nemzet.
A lap úgy fogalmaz, ilyen tűzoltásszerű átszervezés alanya lehetett Orbán Árpád, a Tisza fővárosi képviselője. A tavaly Újbudán a polgármesteri posztért sikertelenül induló politikust a tiszás előválasztáson végül Bács-Kiskun vármegye 5-ös számú választókerületében indították. Ezt a váltást a politikus bemutatkozójában annak megemlítésével egyensúlyozták ki, hogy „lélekben mindig kiskunhalasi maradt”. A jelöltséget végül Karsai-Juhász Katalin kapta – emlékeztetnek.
Hozzáteszik, ugyancsak erre hajazó változás történt Bulyovszky Róz bemutatkozásában is, amelyben az állt: „céljai között szerepel, hogy Józsefváros, Ferencváros és környéke egyedülálló értékeiért és fejlődéséért dolgozzon”, miközben a II. kerülethez tartozó körzetben kívánt indulni. Nem meglepő mód a szóban forgó választókerületben is más lett a befutó.
A Magyar Nemzet arra is kitér összeállításában, hogy tudnak olyan egyéni választókerületről is, ahol egyetlen jelölt sem maradt az előzetesen jelentkezettek közül, és
értesüléseik szerint Budapesten különösen sok volt a visszalépés.
A névtelen informátorok egybehangzó tájékoztatása szerint a jelölt-jelölteket „baleknak” nézte a Tisza vezetése.
Amikor ugyanis az aspiránsok jelezték, hogy szeretnék tisztán látni, kire hány szavazat érkezik, mindössze azt a választ kapták, hogy az „adatlopások miatt” erre nincsen mód, ezért majd „Péter” kihirdeti, hogy ki nyert, és azt kell elfogadni.
Végül valóban ez történt: a Tisza csak százalékokat, de nem szavazatszámokat hozott nyilvánosságra az előválasztás után, így egy adatot sem támasztottak alá dokumentumokkal – olvasható a cikkben.
Több városban is egymást pocskondiázzák a jelöltek, ráadásul az eredmény is sokfelé meglepően alakult.