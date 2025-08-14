David Reaboi: Miért hasonlít Orbán, Trump és DeSantis politikája? (VIDEÓ)

Reaboi szerint Florida azért vált az USA konzervatív központjává, mert DeSantis következetesen megvalósította mindazt, amit a jobboldali szavazók évtizedek óta szerettek volna – adómentességet, magas életminőséget és erős szabadságjogokat.

Az Orbánhoz való hasonlóság szerinte nem másolás, hanem közös hozzáállás: nem hajlandók meghajolni a baloldali médiatámadások előtt.

Trump politikájáról úgy véli, a „nem kell több hülye háború” nem teljes pacifizmust jelent, hanem célzott, hatékony fellépést – akár Irán, akár más konfliktusok ügyében.

A teljes beszélgetésből kiderül, milyen jövőt lát az orosz–ukrán háborúban, és miért szerinte a Közel-Kelet békéjének kulcsa az iráni rezsim bukása.