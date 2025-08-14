Ft
08. 14.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Orbán Trump Ron DeSantis politika

David Reaboi: Miért hasonlít Orbán, Trump és DeSantis politikája? (VIDEÓ)

2025. augusztus 14. 09:16

David Reaboi amerikai nemzetbiztonsági szakértő a Mandinernek adott exkluzív miami interjúban beszélt Ron DeSantis floridai kormányzó politikájáról, az Orbán–DeSantis párhuzamokról és Donald Trump külpolitikájáról.

2025. augusztus 14. 09:16
null

Reaboi szerint Florida azért vált az USA konzervatív központjává, mert DeSantis következetesen megvalósította mindazt, amit a jobboldali szavazók évtizedek óta szerettek volna – adómentességet, magas életminőséget és erős szabadságjogokat.

Az Orbánhoz való hasonlóság szerinte nem másolás, hanem közös hozzáállás: nem hajlandók meghajolni a baloldali médiatámadások előtt.

Trump politikájáról úgy véli, a „nem kell több hülye háború” nem teljes pacifizmust jelent, hanem célzott, hatékony fellépést – akár Irán, akár más konfliktusok ügyében.

A teljes beszélgetésből kiderül, milyen jövőt lát az orosz–ukrán háborúban, és miért szerinte a Közel-Kelet békéjének kulcsa az iráni rezsim bukása.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

satrafa-2
2025. augusztus 14. 09:46
DeSantis a jövendő USA elnök.
turulminator2
2025. augusztus 14. 09:24
Floridaban nem volt Covid lockdown, nem volt maszk, nem foglalkoztak a vakcinaval viszont semmi problemat nem okozott a jarvany Orban meg csinalta amit mondtak neki. Ez egy null Floridanak. Abban hasonlit a ket allam hogy mind a ketto nyuggerorszag, masban nemigen
