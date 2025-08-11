„Egyre jobban elterjed a baloldalon a vérlázítóan agresszív hangnem. A koncertek egy részén fel-felhangzó »Mocskos Fidesz« trenddé válása is ennek a folyamatnak köszönhető, amit tudatosan megtámogattak azzal, hogy a zenészek egy részét is csatasorba állították Majkától Caramelen át egészen Azahriah-ig.

Ennek az aggasztó folyamatnak a részeként Kéri László őrült kirohanása került terítékre, ahol a Magyar Péter zsoldjába szegődött baloldali megmondóember a következőket mondta:

»Ha gyengül a Fidesz-táborban a büszkeség, ha megrettennek a vereségtől, ha olyan lesz a hangulat, és úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel, az jelentős hatással lehet a választási részvételre. (…) Olyan hangulatnak kell lenni a választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell lenni, hogy te még mindig fideszes vagy!«

Magyar Péter újdonsült barátjának a kijelentése több mint aggályos, komoly veszélyt rejt magában. Tovább hergeli, uszítja a Magyar-híveket, ami nagyon könnyen tettlegességig is fajulhat. Arról nem is beszélve, hogy Kéri László mondataiból süt a gyűlölet, a megvetés. Ráadásul ezt nem is a politikusokra mondta, hanem gyakorlatilag minden Fidesz-szavazóra.

Egyre több az ilyen gyűlölködő hangvételű megszólalás a baloldalon. Tóta W. Árpád baloldali publicista is rálépett a gyűlölet mezsgyéjére. A HVG publicistája a Tisza Párthoz kötődő Kontroll című podcastben azt mondta, hogy »aki még mindig fideszes, az szépen belép a Tétova teve klubba, és ott egymást körbe lehet sz.pkodni, de itt az országról van szó, amiben ők egy kisebbség«. (…)