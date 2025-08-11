Ft
08. 11.
hétfő
Tóta W. Árpád ámokfutása: beletörölte a lábát az Orbán-rajongókba

Tóta W. Árpád ámokfutása: beletörölte a lábát az Orbán-rajongókba

2025. augusztus 11. 05:46

Hergelik, uszítják a Magyar-híveket.

2025. augusztus 11. 05:46
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Egyre jobban elterjed a baloldalon a vérlázítóan agresszív hangnem. A koncertek egy részén fel-felhangzó »Mocskos Fidesz« trenddé válása is ennek a folyamatnak köszönhető, amit tudatosan megtámogattak azzal, hogy a zenészek egy részét is csatasorba állították Majkától Caramelen át egészen Azahriah-ig.

Ennek az aggasztó folyamatnak a részeként Kéri László őrült kirohanása került terítékre, ahol a Magyar Péter zsoldjába szegődött baloldali megmondóember a következőket mondta:

»Ha gyengül a Fidesz-táborban a büszkeség, ha megrettennek a vereségtől, ha olyan lesz a hangulat, és úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel, az jelentős hatással lehet a választási részvételre. (…) Olyan hangulatnak kell lenni a választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell lenni, hogy te még mindig fideszes vagy!«

Magyar Péter újdonsült barátjának a kijelentése több mint aggályos, komoly veszélyt rejt magában. Tovább hergeli, uszítja a Magyar-híveket, ami nagyon könnyen tettlegességig is fajulhat. Arról nem is beszélve, hogy Kéri László mondataiból süt a gyűlölet, a megvetés. Ráadásul ezt nem is a politikusokra mondta, hanem gyakorlatilag minden Fidesz-szavazóra.

Egyre több az ilyen gyűlölködő hangvételű megszólalás a baloldalon. Tóta W. Árpád baloldali publicista is rálépett a gyűlölet mezsgyéjére. A HVG publicistája a Tisza Párthoz kötődő Kontroll című podcastben azt mondta, hogy »aki még mindig fideszes, az szépen belép a Tétova teve klubba, és ott egymást körbe lehet sz.pkodni, de itt az országról van szó, amiben ők egy kisebbség«. (…)

Miért gondolják azt ezek az emberek Azahriah-tól Kéri Lászlón át egészen Tóta W. Árpádig, hogy ez a gyűlöletgerjesztés, alpári fröcsögés eredményt fog hozni nekik? Ez a viselkedés elképesztően riasztó és nagyon visszataszító. Ebből, köszönik szépen, nem kérnek a magyar emberek. A gyűlölet nem pálya!”

Nyitókép: képernyőfotó, Szabadsajtó Klub


 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
a straight cold player
2025. augusztus 11. 06:46
A kommunista nem vész el csak átalakul! Ráadásul nem is kellett nekik átalakulni. Amit Kéri elvtár mondott az szinte tökéletesen megfelel a korai 80-as évek kommunista szövegeinek, csak a ,,Fideszes" helyére kell a kommunista terminológiának megfelelő szót (reakciós? ellenforradalmi? burzsoá? stb.) behelyettesíteni. De ha még régebbre vissza megyünk, talán a kék cédulás választások idején lehettek ilyenek a balosok.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. augusztus 11. 06:45
Peti pojácát egyik csapás után a másik éri, közeledik a háború vége, ami a gazdaság beindulását is jelenti, máris száguld a forint, a 3 százalékos lakáshitel iránt roham indult, és a Fidesz berúgta a kampányt, nem is akárhogy a digitális konzervatív forradalommal, polgári körökkel. Nem csoda, hogy őfelsége, a pszichopata és szektája eginkább őrjöngéssel reagál a kihívásokra.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!