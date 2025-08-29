Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
08. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Arda Güler Liverpool Real Madrid Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Szoboszlait rögtön elkezdték provokálni: újra farkasszemet nézhet „kedvencével” – ebből megint óriási botrány lehet

2025. augusztus 29. 08:35

A Vörösök Liverpoolban fogadják a Real Madridot.

2025. augusztus 29. 08:35
null

Mint arról beszámoltunk, Monacóban elkészült a labdarúgó Bajnokok Ligája ligaszakaszának sorsolása. Ami nem változott, az idei szezonban is 36 csapat küzd a végső sikerért a főtáblán, a sorozat budapesti, 2026. május 30-án rendezendő fináléja azonban új időpontban, 18 órakor kezdődik majd.

Ezt is ajánljuk a témában

A három magyart, Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool többek között a rekordgyőztes spanyol Real Madriddal, a legutóbbi döntős olasz Internazionalével, a másik spanyol fővárosi gigásszal, az Atlético Madriddal, Isztambulban Sallai Roland együttesével, a török Galatasaray gárdájával és a magyar bajnok Ferencvárost drámai körülmények között kiejtő Qarabaggal csap össze ősszel.

A Liverpool ellenfelei az alapszakaszban:

  • Real Madrid (hazai)
  • Internazionale (idegenben)
  • Atlético Madrid (h)
  • Frankfurt (i)
  • PSV (h)
  • Marseille (i)
  • Qarabag (h)
  • Galatasaray (i)

A csúcsrangadó egyértelműen a Real Madrid elleni csörte lesz Szoboszlaiék számára, amely bőven tartogat érdekességet az ínyencek számára: a spanyolok vezetőedzője, a korábbi liverpooli középpályás, Xabi Alonso, de az angol jobbszélső, Szoboszlai jó barátja, Trent Alexander-Arnold Anfieldre való visszatérése is pikáns.

Nem beszélve a török–magyar összecsapásról, Arda Güler és Szoboszlai márciusi összeszólalkozása azóta is beszédtéma a szurkolók körében.

Mint ismert, a Magyarország–Törökország Nemzetek Ligája-osztályozón (0–3) Güler csendre intette a magyar csapatkapitányt a Puskás Arénában, majd a mérkőzés után a közösségi médiában is üzengettek egymásnak. A két labdarúgó indulatai lassan elcsitultak, ám a török rajongóké azóta sem, a BL-sorsolás után ismét megszállták Szoboszlai Instagram-oldalát, hogy elárasszák a güleres hozzászólásokkal, gólörömös gifekkel.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Attila Kisbenedek/AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!