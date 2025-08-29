Szoboszlait rögtön elkezdték provokálni: újra farkasszemet nézhet „kedvencével” – ebből megint óriási botrány lehet

A három magyart, Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool többek között a rekordgyőztes spanyol Real Madriddal, a legutóbbi döntős olasz Internazionalével, a másik spanyol fővárosi gigásszal, az Atlético Madriddal, Isztambulban Sallai Roland együttesével, a török Galatasaray gárdájával és a magyar bajnok Ferencvárost drámai körülmények között kiejtő Qarabaggal csap össze ősszel.

A Liverpool ellenfelei az alapszakaszban:

Real Madrid (hazai)

Internazionale (idegenben)

Atlético Madrid (h)

Frankfurt (i)

PSV (h)

Marseille (i)

Qarabag (h)

Galatasaray (i)

A csúcsrangadó egyértelműen a Real Madrid elleni csörte lesz Szoboszlaiék számára, amely bőven tartogat érdekességet az ínyencek számára: a spanyolok vezetőedzője, a korábbi liverpooli középpályás, Xabi Alonso, de az angol jobbszélső, Szoboszlai jó barátja, Trent Alexander-Arnold Anfieldre való visszatérése is pikáns.

Nem beszélve a török–magyar összecsapásról, Arda Güler és Szoboszlai márciusi összeszólalkozása azóta is beszédtéma a szurkolók körében.

Mint ismert, a Magyarország–Törökország Nemzetek Ligája-osztályozón (0–3) Güler csendre intette a magyar csapatkapitányt a Puskás Arénában, majd a mérkőzés után a közösségi médiában is üzengettek egymásnak. A két labdarúgó indulatai lassan elcsitultak, ám a török rajongóké azóta sem, a BL-sorsolás után ismét megszállták Szoboszlai Instagram-oldalát, hogy elárasszák a güleres hozzászólásokkal, gólörömös gifekkel.