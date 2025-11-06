Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
légtér Theo Francken Oroszország drón Belgium

„Ha lehetséges, lelőjük őket” – Oroszországba is eljutott Belgium fenyegető üzenete

2025. november 06. 17:43

Nem sok esélyt adnak innentől az orosz drónoknak.

2025. november 06. 17:43
null

Belgium megerősíti légtérbiztonságát az országban az elmúlt napokban tapasztalt dróntevékenységek miatt – jelentette be a belga kormány rendkívüli ülése után tartott sajtótájékoztatón Bernard Quintin belügyi és nemzetbiztonsági miniszter csütörtökön.

A minisztérium tájékoztatása szerint a biztonsági tanács szerdai rendkívüli ülésének az volt az előzménye, hogy azonosítatlan drónok zavart okoztak repülőtereken és katonai bázisokon szerte az országban;

a belga biztonsági szolgálatok az incidensekért Oroszországot teszik felelőssé.

„Kézben tartjuk a helyzetet” – mondta Quintin, aki hangsúlyozta: a rendőrség hatékony fellépéséhez világos jogi keretre van szükség, és politikusként az ő feladatuk ennek megteremtése. Hozzátette, hogy kötelező regisztrációs rendszer működik a drónokra és pilótáikra vonatkozóan, ugyanakkor a drónok teljes betiltása nem lehetséges, mert azok a biztonság fenntartásához is szükségesek.

A miniszter felhívta a figyelmet arra is, hogy a repülőtér fölötti, a légi közlekedést veszélyeztető drónrepülés súlyos büntetőjogi következményekkel járhat: „10-20 év börtönbüntetés is járhat érte” – mondta.

Megszólalt a belga védelmi miniszter is

A biztonsági tanács ülésén Theo Francken védelmi miniszter bejelentette: a beauvechaini nemzeti légi biztonsági központot (NASC) január 1-jére megerősítik. „Minden biztonsági szolgálatnak együtt egy átfogó képet kell kapnia a légtérről” – fogalmazott a miniszter, aki szerint ez a NASC feladata lesz.

Közölte továbbá, hogy megvitatták a drónelhárítást lehetővé tevő katonai képességek beszerzését; a védelmi tárca a vonatkozó anyagot a kormány elé kívánja terjeszteni.

Nem szabad ellenséges drónoknak tartózkodniuk a területünkön vagy katonai bázisaink fölött.

A küldetés és az irányelvek egyértelműek: ha lehetséges, lelőjük őket!” – mondta a védelmi miniszter.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ehetős Odó
2025. november 06. 19:02
Kemény vagy, csoki. Ha látsz orosz drónt, lődd le nyugodtan.
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2025. november 06. 19:00
A halódó Nyugatot hatalmába kerítette a kollektiv paranoia.... Hát nem kár értük.
Válasz erre
0
0
B_kanya
2025. november 06. 18:44
mandiner.hu/velemeny/2022/06/kongo-szabadsagharcos-aranyfog-patrice-lumumba-belgium-bayer-zsolt-velemeny És most, kis világoskék dobozkában a belgák visszaadták Lumumba aranyfogát a gyerekeinek, az aranyfogat, amelyet 1961-ben szedtek össze és vittek haza, miután az aranyfog tulajdonosát, Lumumbát meggyilkolták és testét savban feloldották. S azt az aranyfogat az elmúlt 61 éven át őrizték valahol, talán éppen az Egmont palotában.
Válasz erre
1
0
B_kanya
2025. november 06. 18:40
elcapo-2 2025. november 06. 18:22 "A belga hadsereg nagyon komoly! A gyarmatukon, Belga -Kongóban lemészároltak egymillió fegyvertelen feketét! " Ez nem igaz. A király gyarmata volt és tízmilliót. Na "kezet rá".
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!