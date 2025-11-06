„Ha lehetséges, lelőjük őket” – Oroszországba is eljutott Belgium fenyegető üzenete

Minden határt átlépett Zelenszkij: Oroszország után Kínának és Törökországnak is keresztbe tett
Belgium megerősíti légtérbiztonságát az országban az elmúlt napokban tapasztalt dróntevékenységek miatt – jelentette be a belga kormány rendkívüli ülése után tartott sajtótájékoztatón Bernard Quintin belügyi és nemzetbiztonsági miniszter csütörtökön.
A minisztérium tájékoztatása szerint a biztonsági tanács szerdai rendkívüli ülésének az volt az előzménye, hogy azonosítatlan drónok zavart okoztak repülőtereken és katonai bázisokon szerte az országban;
a belga biztonsági szolgálatok az incidensekért Oroszországot teszik felelőssé.
„Kézben tartjuk a helyzetet” – mondta Quintin, aki hangsúlyozta: a rendőrség hatékony fellépéséhez világos jogi keretre van szükség, és politikusként az ő feladatuk ennek megteremtése. Hozzátette, hogy kötelező regisztrációs rendszer működik a drónokra és pilótáikra vonatkozóan, ugyanakkor a drónok teljes betiltása nem lehetséges, mert azok a biztonság fenntartásához is szükségesek.
A miniszter felhívta a figyelmet arra is, hogy a repülőtér fölötti, a légi közlekedést veszélyeztető drónrepülés súlyos büntetőjogi következményekkel járhat: „10-20 év börtönbüntetés is járhat érte” – mondta.
A biztonsági tanács ülésén Theo Francken védelmi miniszter bejelentette: a beauvechaini nemzeti légi biztonsági központot (NASC) január 1-jére megerősítik. „Minden biztonsági szolgálatnak együtt egy átfogó képet kell kapnia a légtérről” – fogalmazott a miniszter, aki szerint ez a NASC feladata lesz.
Közölte továbbá, hogy megvitatták a drónelhárítást lehetővé tevő katonai képességek beszerzését; a védelmi tárca a vonatkozó anyagot a kormány elé kívánja terjeszteni.
Nem szabad ellenséges drónoknak tartózkodniuk a területünkön vagy katonai bázisaink fölött.
A küldetés és az irányelvek egyértelműek: ha lehetséges, lelőjük őket!” – mondta a védelmi miniszter.
(MTI)
