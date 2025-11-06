„Ha lehetséges, lelőjük őket” – Oroszországba is eljutott Belgium fenyegető üzenete

Belgium megerősíti légtérbiztonságát az országban az elmúlt napokban tapasztalt dróntevékenységek miatt – jelentette be a belga kormány rendkívüli ülése után tartott sajtótájékoztatón Bernard Quintin belügyi és nemzetbiztonsági miniszter csütörtökön.

A minisztérium tájékoztatása szerint a biztonsági tanács szerdai rendkívüli ülésének az volt az előzménye, hogy azonosítatlan drónok zavart okoztak repülőtereken és katonai bázisokon szerte az országban;

a belga biztonsági szolgálatok az incidensekért Oroszországot teszik felelőssé.

„Kézben tartjuk a helyzetet” – mondta Quintin, aki hangsúlyozta: a rendőrség hatékony fellépéséhez világos jogi keretre van szükség, és politikusként az ő feladatuk ennek megteremtése. Hozzátette, hogy kötelező regisztrációs rendszer működik a drónokra és pilótáikra vonatkozóan, ugyanakkor a drónok teljes betiltása nem lehetséges, mert azok a biztonság fenntartásához is szükségesek.

A miniszter felhívta a figyelmet arra is, hogy a repülőtér fölötti, a légi közlekedést veszélyeztető drónrepülés súlyos büntetőjogi következményekkel járhat: „10-20 év börtönbüntetés is járhat érte” – mondta.