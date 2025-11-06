Ft
Nancy Pelosi Donald Trump Demokrata Párt Egyesült Államok

Visszavonul az Egyesült Államok egyik legkártékonyabb politikusa, Nancy Pelosi

2025. november 06. 20:16

A leköszönő házelnök elmélyülő társadalmi megosztottságot, egy hanyatló választókörzetet és gyanús meggazdagodásának kérdőjeleit hagyja maga mögött.

2025. november 06. 20:16
Nancy Pelosi neve az amerikai politikában egy korszakot jelöl: az első női házelnökként kétségtelenül beírta magát a történelemkönyvekbe. A Washington Examiner azonban úgy fogalmaz pályafutásával kapcsolatban: a szimbolikus jelentőség mögött egy olyan karrier rajzolódik ki, amely egyszerre vált a politikai megosztottság motorjává, egy elhanyagolt választókerület szimbólumává és olyan botrányok középpontjává, amelyek leleplezték a liberális elit kettős mércéjét.

San Francisco híres utcái napjainkban – Pelosit nem nagyon érdekelte a saját választókerülete
San Francisco híres utcái napjainkban – Pelosit nem nagyon érdekelte a saját választókerülete
Forrás: Loren Elliott / AFP

A lap szerint Nancy Pelosi várható távozása köré „hősi glóriát” von majd a balliberális média, azonban a politikus ténykedésének mérlege a valóságban ennél jóval kínosabb.

San Francisco: a díszlet mögé dugott romhalmaz

A Washington Examiner hangsúlyozza: Pelosi több mint három évtizede képviseli San Franciscót,

ám ez idő alatt a választókerülete az Egyesült Államok egyik legsúlyosabb városi válságövezetévé vált.

Kapcsolódó vélemény

Bayer Zsolt

Bádog blog

Idézőjel

A Pelosi család

Anyu kiugrik Tajvanra, apu meg seggrészegen és bekokózva balesetezik odahaza. Imádom ezeket!

Az egykor virágzó nagyvárosból

  • tömegesen vándorolnak el a középosztálybeli és gazdagabb amerikai családok,
  • a hátramaradó népesség elöregedő tendenciát mutat,
  • a születésszámok olyan alacsonyra zuhantak, hogy ma már több kutyát találni a településen, mint kisgyereket,
  • a közbiztonság látványosan leromlott,
  • ellenben a hajléktalanság és a közterületi droghasználat mindennapos tömegjelenség.

A belvárosi kereskedelmi negyedei kiürültek: a Union Square üzleteinek közel fele bezárt 2019 óta, a nagyvállalatok – köztük a Meta, az X, a PayPal és az Airbnb – pánikszerűen menekültek el. A lap szerint

Pelosi ezekkel a problémákkal „alig foglalkozott”, miközben Washingtonból irányította a Demokrata Párt hatalmi játszmáit.

Amerika rossz szelleme

Pelosi – több évtizedes politikai pályafutása ellenére – igazán a demokraták Trump-ellenes küzdelmeivel kapcsolatban került a tengerentúli közélet homlokterébe. Ő állt azoknak a kezdeményezéseknek az élén,

  • amelyek lényege Donald Trump rács mögé juttatása lett volna, és
  • a Capitolium úgynevezett „ostroma” után is kulcsszerepe volt a január 6-ai vizsgálóbizottság politikai kommunikációjában.

Ezt is ajánljuk a témában

A Washington Examiner szerint azonban mindez nem a jogállamiság védelméről, hanem

a demokraták hatalmára nézve veszélyes politikai ellenfél démonizálásáról szólt.

A lap emlékeztet arra, hogy Pelosi megosztó és megbélyegző retorikájával hozzájárult ahhoz, hogy elmélyüljenek a közéleti megosztottság szakadékai, illetve

saját kritikusaival szemben éppoly lekezelő és durva volt, amilyennek a mostani elnököt igyekezett lefesteni.

Ezt is ajánljuk a témában

Botrányok és a morális kettős mérce

A cikk több, nagy vihart kavaró esetre is emlékeztet:

  • Trump State of the Union-beszédének látványos széttépése a kamerák kereszttüzében.
  • A Covid-járvány alatti lezárások idején tartott titkos haj- és szépségszalonszolgáltatás, amelyet Pelosi végül „csapdának” nevezett, ahelyett hogy elnézést kért volna érte.
  • Az Obamacare 906 oldalas törvényjavaslatának szinte olvasatlanul való keresztülverése a Szenátuson, amellyel kapcsolatban Pelosi álláspontja az volt, hogy előbb el kell fogadni, majd utána mindenki megtudhatja, hogy mi áll benne.

A Washington Examiner szerint ezek a lépések hozzájárultak a politikába vetett általános közbizalom leépüléséhez.

A gyanús vagyonszerzés hosszú árnya

Pelosi és férje, Paul Pelosi vagyona százmilliós nagyságrendű, amelyet előnyösen időzített részvénytranzakciók alapoztak meg:

mindketten olyan cégek papírjaival kereskedtek, amelyekkel a Kongresszus éppen tárgyalt, így nagy a valószínűsége, hogy a szerencse helyett a bennfentes kereskedelem alapozta meg a mesés jólétüket.

Ezt is ajánljuk a témában

Elítélték Nancy Pelosi férjét

A házelnök férje még májusban okozott balesetet sportautójával, vérének alkoholtartalma 0,082 százalék volt, ami két ezrelékkel magasabb a megengedettnél.

A jelenség akkora feltűnést keltett, hogy bizonyos fejlesztők még egy mobilalkalmazást is létrehoztak a Pelosi-ügyletek monitorozására, amellyel az átlag befektetők is le tudták követni a házaspár tőzsdei befektetéseit. Ezt az appot azóta Pelosi hisztérikus nyomásgyakorlására törölték a szolgáltatók.

Pelosi eleinte még azt is ellenezte, hogy a kongresszusi képviselők részvénykereskedését törvényileg szabályozzák és korlátok közé szorítsák, mondván:

A szabad piac gazdaságában mindenkinek részt kell vennie.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nancy Pelosi házelnököt bennfentes kereskedéssel vádolják

Az amerikai képviselőház demokrata képviselői eltiltanák a részvénykereskedelemtől a törvényhozókat. Csütörtökön Richard Fisher, a Dallas volt szövetségi bankelnöke bennfentes kereskedelemmel vádolta meg Nancy Pelosi házelnököt és férjét, Pault.

Pelosi rövid pályaképe

Nancy Pelosi eredetileg Nancy Patricia D’Alesandro néven született, 1940-ben, a Baltimore állambeli Maryland-ben, olasz származású politikuscsalád gyermekeként. Nagyon korán bekerült a pártpolitikai háttérvilágba. A Trinity College (Washington, D.C.) hallgatójaként politológiát tanult, majd a Demokrata Pártban kezdett hálózatépítéssel és kampányszervezéssel foglalkozni, hosszú éveken át háttéremberként, elsősorban adománygyűjtő és szervezői szerepben dolgozott.

1987-ben lépett be a Kongresszusba, miután megnyerte Kalifornia 5., majd később 8., végül az átszámozás után a 11. választókerület mandátumát, amely San Francisco nagy részét foglalja magában. 2002-ben ő lett a demokrata képviselőcsoport első női vezetője, majd 2007-ben megválasztották a Képviselőház elnökévé. Ezt a tisztséget két ciklusban is betöltötte: 2007–2011 és 2019–2023 között.

Pelosi 2023-ban Magyarország ellen is éles politikai kirohanásokat rendezett.

Ezt is ajánljuk a témában


***

Fotó: Stefani REYNOLDS / AFP

