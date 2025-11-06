Visszavonul az Egyesült Államok egyik legkártékonyabb politikusa, Nancy Pelosi

Nancy Pelosi neve az amerikai politikában egy korszakot jelöl: az első női házelnökként kétségtelenül beírta magát a történelemkönyvekbe. A Washington Examiner azonban úgy fogalmaz pályafutásával kapcsolatban: a szimbolikus jelentőség mögött egy olyan karrier rajzolódik ki, amely egyszerre vált a politikai megosztottság motorjává, egy elhanyagolt választókerület szimbólumává és olyan botrányok középpontjává, amelyek leleplezték a liberális elit kettős mércéjét.

San Francisco híres utcái napjainkban – Pelosit nem nagyon érdekelte a saját választókerülete

Forrás: Loren Elliott / AFP

A lap szerint Nancy Pelosi várható távozása köré „hősi glóriát” von majd a balliberális média, azonban a politikus ténykedésének mérlege a valóságban ennél jóval kínosabb.

San Francisco: a díszlet mögé dugott romhalmaz

A Washington Examiner hangsúlyozza: Pelosi több mint három évtizede képviseli San Franciscót,