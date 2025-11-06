Visszavonul az Egyesült Államok egyik legkártékonyabb politikusa, Nancy Pelosi

Nancy Pelosi: „Független” bizottság vizsgálja ki a capitoliumi zavargásokat
A bizottság feladata lenne kivizsgálni a „tényeket és okokat”.
A leköszönő házelnök elmélyülő társadalmi megosztottságot, egy hanyatló választókörzetet és gyanús meggazdagodásának kérdőjeleit hagyja maga mögött.
Nancy Pelosi neve az amerikai politikában egy korszakot jelöl: az első női házelnökként kétségtelenül beírta magát a történelemkönyvekbe. A Washington Examiner azonban úgy fogalmaz pályafutásával kapcsolatban: a szimbolikus jelentőség mögött egy olyan karrier rajzolódik ki, amely egyszerre vált a politikai megosztottság motorjává, egy elhanyagolt választókerület szimbólumává és olyan botrányok középpontjává, amelyek leleplezték a liberális elit kettős mércéjét.
A lap szerint Nancy Pelosi várható távozása köré „hősi glóriát” von majd a balliberális média, azonban a politikus ténykedésének mérlege a valóságban ennél jóval kínosabb.
A Washington Examiner hangsúlyozza: Pelosi több mint három évtizede képviseli San Franciscót,
ám ez idő alatt a választókerülete az Egyesült Államok egyik legsúlyosabb városi válságövezetévé vált.
Anyu kiugrik Tajvanra, apu meg seggrészegen és bekokózva balesetezik odahaza. Imádom ezeket!
Az egykor virágzó nagyvárosból
A belvárosi kereskedelmi negyedei kiürültek: a Union Square üzleteinek közel fele bezárt 2019 óta, a nagyvállalatok – köztük a Meta, az X, a PayPal és az Airbnb – pánikszerűen menekültek el. A lap szerint
Pelosi ezekkel a problémákkal „alig foglalkozott”, miközben Washingtonból irányította a Demokrata Párt hatalmi játszmáit.
Pelosi – több évtizedes politikai pályafutása ellenére – igazán a demokraták Trump-ellenes küzdelmeivel kapcsolatban került a tengerentúli közélet homlokterébe. Ő állt azoknak a kezdeményezéseknek az élén,
A Washington Examiner szerint azonban mindez nem a jogállamiság védelméről, hanem
a demokraták hatalmára nézve veszélyes politikai ellenfél démonizálásáról szólt.
A lap emlékeztet arra, hogy Pelosi megosztó és megbélyegző retorikájával hozzájárult ahhoz, hogy elmélyüljenek a közéleti megosztottság szakadékai, illetve
saját kritikusaival szemben éppoly lekezelő és durva volt, amilyennek a mostani elnököt igyekezett lefesteni.
A rend fenntartásáról egyeztetett a demokrata politikus és a vezérkari főnökök bizottságának elnöke.
A cikk több, nagy vihart kavaró esetre is emlékeztet:
A Washington Examiner szerint ezek a lépések hozzájárultak a politikába vetett általános közbizalom leépüléséhez.
Pelosi és férje, Paul Pelosi vagyona százmilliós nagyságrendű, amelyet előnyösen időzített részvénytranzakciók alapoztak meg:
mindketten olyan cégek papírjaival kereskedtek, amelyekkel a Kongresszus éppen tárgyalt, így nagy a valószínűsége, hogy a szerencse helyett a bennfentes kereskedelem alapozta meg a mesés jólétüket.
A házelnök férje még májusban okozott balesetet sportautójával, vérének alkoholtartalma 0,082 százalék volt, ami két ezrelékkel magasabb a megengedettnél.
A jelenség akkora feltűnést keltett, hogy bizonyos fejlesztők még egy mobilalkalmazást is létrehoztak a Pelosi-ügyletek monitorozására, amellyel az átlag befektetők is le tudták követni a házaspár tőzsdei befektetéseit. Ezt az appot azóta Pelosi hisztérikus nyomásgyakorlására törölték a szolgáltatók.
Pelosi eleinte még azt is ellenezte, hogy a kongresszusi képviselők részvénykereskedését törvényileg szabályozzák és korlátok közé szorítsák, mondván:
A szabad piac gazdaságában mindenkinek részt kell vennie.”
Az amerikai képviselőház demokrata képviselői eltiltanák a részvénykereskedelemtől a törvényhozókat. Csütörtökön Richard Fisher, a Dallas volt szövetségi bankelnöke bennfentes kereskedelemmel vádolta meg Nancy Pelosi házelnököt és férjét, Pault.
Nancy Pelosi eredetileg Nancy Patricia D’Alesandro néven született, 1940-ben, a Baltimore állambeli Maryland-ben, olasz származású politikuscsalád gyermekeként. Nagyon korán bekerült a pártpolitikai háttérvilágba. A Trinity College (Washington, D.C.) hallgatójaként politológiát tanult, majd a Demokrata Pártban kezdett hálózatépítéssel és kampányszervezéssel foglalkozni, hosszú éveken át háttéremberként, elsősorban adománygyűjtő és szervezői szerepben dolgozott.
1987-ben lépett be a Kongresszusba, miután megnyerte Kalifornia 5., majd később 8., végül az átszámozás után a 11. választókerület mandátumát, amely San Francisco nagy részét foglalja magában. 2002-ben ő lett a demokrata képviselőcsoport első női vezetője, majd 2007-ben megválasztották a Képviselőház elnökévé. Ezt a tisztséget két ciklusban is betöltötte: 2007–2011 és 2019–2023 között.
Pelosi 2023-ban Magyarország ellen is éles politikai kirohanásokat rendezett.
Az Egyesült Államok Képviselőházának volt házelnöke azért megjegyezte, „tiszteli a demokráciát és a választási eredményeket”.
Fotó: Stefani REYNOLDS / AFP