Vérfagyasztó kommentek: az ellenzék már azért imádkozik, hogy az ukránok lelőjék Orbánék Washingtonba tartó gépét
„Ennek tényleg le kell zuhannia, muszáj. Ez nem érhet földet egyben” – fogalmazott az egyik Tisza-szimpatizáns.
A magyar hírszerzési szolgáltatásokat úgy működtetik mint a Fornetti sütést a metróbejárónál.
„Az a tény, hogy Cs. Király Tamás a Lavrovval készített interjú után, Moszkvából majdhogynem egyenesen Washingtonba tart a Trump küldöttség oszlopos, nélkülözhetetlen tagjaként, az mire utal? (Azon kívül, hogy kiváló angolsággal a legbelemenősebb kérdések bravúros, rettenthetetlen riportere?)
Hogy a magyar hírszerzési szolgáltatásokat úgy működtetik mint a fornetti sütést a metróbejárónál. Látványpékségként? És még mit teszünk ki az ablakba mostanában?”
