„Az a tény, hogy Cs. Király Tamás a Lavrovval készített interjú után, Moszkvából majdhogynem egyenesen Washingtonba tart a Trump küldöttség oszlopos, nélkülözhetetlen tagjaként, az mire utal? (Azon kívül, hogy kiváló angolsággal a legbelemenősebb kérdések bravúros, rettenthetetlen riportere?)

Hogy a magyar hírszerzési szolgáltatásokat úgy működtetik mint a fornetti sütést a metróbejárónál. Látványpékségként? És még mit teszünk ki az ablakba mostanában?”