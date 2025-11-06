Ft
Döntött a Fővárosi Nyomozó Ügyészség Iványi Gábor és több ellenzéki politikus ügyében

2025. november 06. 18:42

Két év felfüggesztett börtönbüntetést kért Iványi Gáborra és több ellenzéki politikusra a Fővárosi Nyomozó Ügyészség. Iványin kívül bíróság elé kell állnia mások mellett Gurmai Zitának, Donáth Annának, Szél Bernadettnek és Herényi Károlynak is.

Mint az már ismeretes, a NAV Bűnügyi Főigazgatósága előtt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folytatott büntetőeljárásban a nyomozók 2022 februárjában kutatást és lefoglalást végeztek a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség központjának Dankó utcai ingatlanában, ahol ebben az időpontban Iványi Gábor lelkész is jelen volt. 

IVÁNYI Gábor
Iványi Gábort csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakra irányuló csoport vezetésének bűntettével vádolják

Azt akarta elérni, hogy a megjelent politikusok és a velük lévő tömeg is bemenjen az épületbe, akadályozva a pénzügyőröket a jogszerű eljárásukban – ám a kutatást nem tudták meghiúsítani, még úgy sem, hogy 

a tömeg egy része és a sajtó munkatársai az ablakon keresztül, részben a hátsó bejáraton keresztül bejutott az ingatlanba.

Megszületett a vád Iványiék ellen

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség most hét személy ellen emelt vádat a Pesti Központi Kerületi Bíróságon: az Iványi Gábor elleni vád csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakra irányuló csoport vezetésének bűntette. A Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője, Kovács Katalin a 24.hu-val közölte, hogy

az említett bűncselekményt a törvény öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti. 

Gurmai Zitát, Donáth Annát, Szél Bernadettet és Herényi Károlyt csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt állítják bíróság elé, a büntetési tételek itt két évtől nyolc évig terjednek.

 

Összesen 2 komment

csulak
2025. november 06. 19:00
ha jobboldali lenne 17 evet kapna borotnbe, de igy megussza
billysparks
2025. november 06. 18:55
Nincs is kényelmesebb dolog, mint ellenzéki bűnözőnek lenni. Ha lebukik, akkor diktatúra van éás a kieső jövedelmet átvállalja a Nincshálózat. Ha mégegyszer születnék, csak is eurokommunista lennék.
