Döntött a Fővárosi Nyomozó Ügyészség Iványi Gábor és több ellenzéki politikus ügyében

Vádat emeltek Iványi Gábor és több ellenzéki politikus ellen
Donáth Anna, Gurmai Zita, Szél Bernadett és Herényi Károly is a vádlottak padjára ülhet.
Két év felfüggesztett börtönbüntetést kért Iványi Gáborra és több ellenzéki politikusra a Fővárosi Nyomozó Ügyészség. Iványin kívül bíróság elé kell állnia mások mellett Gurmai Zitának, Donáth Annának, Szél Bernadettnek és Herényi Károlynak is.
Mint az már ismeretes, a NAV Bűnügyi Főigazgatósága előtt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folytatott büntetőeljárásban a nyomozók 2022 februárjában kutatást és lefoglalást végeztek a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség központjának Dankó utcai ingatlanában, ahol ebben az időpontban Iványi Gábor lelkész is jelen volt.
Azt akarta elérni, hogy a megjelent politikusok és a velük lévő tömeg is bemenjen az épületbe, akadályozva a pénzügyőröket a jogszerű eljárásukban – ám a kutatást nem tudták meghiúsítani, még úgy sem, hogy
a tömeg egy része és a sajtó munkatársai az ablakon keresztül, részben a hátsó bejáraton keresztül bejutott az ingatlanba.
A Fővárosi Nyomozó Ügyészség most hét személy ellen emelt vádat a Pesti Központi Kerületi Bíróságon: az Iványi Gábor elleni vád csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakra irányuló csoport vezetésének bűntette. A Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője, Kovács Katalin a 24.hu-val közölte, hogy
az említett bűncselekményt a törvény öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti.
Gurmai Zitát, Donáth Annát, Szél Bernadettet és Herényi Károlyt csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt állítják bíróság elé, a büntetési tételek itt két évtől nyolc évig terjednek.